Atacatorul lui Donald Trump a fost identificat. Cine a încercat să-l asasineze pe fostul președinte american

Bărbatul care a încercat să îl ucidă pe Donald Trump este Thomas Matthew Crooks, în vârstă de 20 de ani, potrivit unei declaraţii a FBI. Autorităţile au anunţat decesul a două persoane, una dintre ele fiind cea care a deschis focul.

Fostul preşedinte SUA Donald Trump este în siguranţă, au anunţat sâmbătă Secret Service şi campania sa, după ce mai multe focuri de armă au răsunat la un miting din Pennsylvania al candidatului republican la preşedinţie. În timpul unui miting de campanie în orăşelul Butler, Pennsylvania, Thomas Matthew Crooks, în vârstă de 20 de ani, a încercat să-l asasineze pe Donald Trump, potrivit news.ro. Atacatorul se afla pe un acoperiş din apropiere când a tras asupra fostului președinte. Serviciile Secrete au anunţat că au ucis atacatorul, care s-a poziţionat pe un acoperiş din apropiere, la circa 200-250 de metri de mitingul electoral, pentru a trage asupra lui Trump.

"FBI l-a identificat pe Thomas Matthew Crooks, 20 de ani, din Bethel Park, Pennsylvania, ca fiind subiectul implicat în tentativa de asasinare a fostului preşedinte Donald Trump, la 13 iulie, în Butler, Pennsylvania. Aceasta rămâne o anchetă activă şi în curs de desfăşurare, iar orice persoană care deţine informaţii care ar putea contribui la anchetă este încurajată să trimită fotografii sau înregistrări video online la FBI.gov/butler sau să sune la 1-800-CALL-FBI", se arată în mesajul FBI.

”În timpul unui miting al fostului preşedinte Trump în Bulter, Pennsylvania, în seara zilei de 13 iulie, la aproximativ ora 6.15 pm, un presupus suspect a tras mai multe focuri de armă în direcţia podiumui dintr-un loc aflat în afara ariei de desfăşurare a mitingului. Personalul Secret Service a neutralizat trăgătorul, care acum este decedat. Un spectator a fost ucis, iar alţi doi sunt în stare gravă. Secret Service a implementat măsuri de protecţie şi fostul preşedinte este în siguranţă. Aceasta este în prezent o investigaţie activă a Secret Service şi a fost notificat FBI-ul”, se arată în comunicatul Secret Service.

Împuşcăturile care au avut loc la mitingul fostului preşedinte Donald Trump sâmbătă după-amiază s-au soldat cu moartea unui participant şi rănirea gravă a altor doi. Atacatorul a fost de asemenea ucis de agenţii Secret Service, relatează CNN.

Preşedintele Joe Biden a făcut o declaraţie cu privire la împuşcăturile soldate cu doi morţi, în urma cărora Donald Trump a fost coborât de pe scenă de către Secret Service la un miting al susţinătorilor în Butler, Pennsylvania:

Ce au spus Joe Biden și Barack Obama despre tentativa de asasinat

“Am fost informat cu privire la împuşcăturile de la mitingul lui Donald Trump din Pennsylvania.Sunt recunoscător să aud că este în siguranţă şi se simte bine. Mă rog pentru el şi familia sa şi pentru toţi cei care au fost la miting, în timp ce aşteptăm informaţii suplimentare. Jill şi cu mine suntem recunoscători Serviciului Secret pentru că l-au pus în siguranţă. Acest tip de violenţă nu-şi are loc în America. Trebuie să ne unim ca naţiune pentru a o condamna“, a transmis Joe Biden.

La rândul său, predecesorul democrat al lui Donald Trump la Casa Albă, Barack Obama, s-a alăturat celor care condamnă violenţa politică după incidentul de la mitingul lui Trump în Pennsylvania, soldat cu doi morţi. “Violenţa politică nu-şi are absolut deloc vreun loc în democraţia noastră. Deşi nu ştim încă exact ce s-a întâmplat, ar trebui să fim cu toţii uşuraţi că fostul preşedinte Trump nu a fost rănit grav şi să folosim acest moment pentru a ne reangaja spre civilizaţie şi respect în politica noastră. Michelle şi cu mine îi urăm o recuperare rapidă“, a scris Barak Obama pe X.

Donald Trump spune că un glonţ i-a lovit urechea în timpul împuşcăturilor de la miting. Într-o postare pe Truth Social, Donald Trump a declarat că a fost lovit de un glonţ care "i-a străpuns partea superioară a urechii drepte" atunci când un bărbat înarmat a deschis focul asupra mitingului său din Pennsylvania.

Imagini cu Donald Trump la 6 ore după tentativa de asasinat

"Vreau să mulţumesc US Secret Service şi tuturor forţelor de ordine pentru răspunsul lor rapid la împuşcăturile care care tocmai a avut loc în Butler, Pennsylvania. Cel mai important, vreau să transmit condoleanţele mele familiei persoanei care a fost ucisă la miting şi, de asemenea, familiei unei alte persoane care a fost grav rănită. Este incredibil că un astfel de act poate avea loc în ţara noastră. Nu se ştie nimic în acest moment despre atacator, care este acum mort. Am fost împuşcat cu un glonţ care a străpuns partea de sus a urechii mele drepte. Am ştiut imediat că ceva nu era în regulă când am auzit un şuierat, împuşcături şi am simţit imediat glonţul sfâşiindu-mi pielea. Am sângerat mult. DUMNEZEU Binecuvântează AMERICA!" - a scris Trump pe Truth Social.

Donald Trump a fost văzut coborând treptele unui avion după ce a aterizat în Newark, la aproximativ şase ore după împuşcăturile de la miting.

