Au apărut primele teste false pentru depistarea Covid-19. Flacoanele erau destinate persoanelor care voiau să afle dacă sunt bolnave sau nu la ele acasă

Testarea pentru COVID-19 se face doar în laboratoare certificate, în SUA. U.S. Customs and Border Protection nu a oferit alte informații în acest caz. Flacoanele au fost predate agenției U.S. Food and Drug Administration pentru a fi analizate.

ULTIMĂ ORĂ! Numărul cazurilor confirmate de contaminare cu coronavirus în România a crescut la 139! Nouă persoane, vindecate!

Peste 6000 de persoane au decedat din cauza COVID-19

La nivel mondial, nu mai puțin de 169 610 peraoane au fost infectate cu noul tip de coronavirus. Dintre acestea, 6518 au murit, iar 77 776 au fost declarate vindecate.