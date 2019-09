Au lucrat pentru cele mai mari staruri, dar au fost aruncați în stradă! Părinții își cresc cei șase copii într-un cort: „Mami, putem să ne întoarcem la casa cu pereți?”

Aveau tot ce își puteau dori. Slujbe bănoase, sănătate și o familie mare și frumoasă. Ghinionul s-a năpustit asupra lor, iar acum, Daniel, soția sa și cei șase copii sunt nevoiți să supraviețuiască într-un cort. Soții acuză autoritățile că refuză să îi ajute, în ciuda tuturor cererilor pe care le-au depus.

Șase copii și părinților au ajuns pe străzi. De la începutul lunii august, „acasă” a devenit, pentru familia de englezi, un cort verde, prea mic pentru cele opt suflete.

Rând pe rând Daniel și Joanne Foster și-au pierdut locurile de muncă, din cauza problemelor de sănătate. Restanțele la chirie s-au adunat și, în câteva luni, au fost somați să-și părăsească locuința.

Încă din luna martie a acestui an, cuplul a depus cerere pentru a primi o locuință socială, însă aceasta a fost refuzată, autoritățile motivând că familia era fără adăpost „în mod voit”.

Neștiind ce să facă, Daniel și-a mutat soția și copiii într-un cort instalat în curtea din spatele casei mamei sale. O decizie greu de înțeles, însă bărbatul motiveaz că nu pot sta în casă pentru că toate cele trei dormitoare ar fi ocupate de alte rude...

Pe măsură ce vremea se răcește, viața la cort devine din ce în ce mai greu de suportat, mai ales pentru cei mici.

„Dimineața înghețăm de frig. Toți copiii au nasurile înfundate...ne este teamă să nu se îmbolnăvească de pneumonie”, a spus Joanne.

Marnie, care are doar trei ani, își roagă părinții în fiecare zi să se întoarcă la „casa lor cu pereți”.

Daniel era unul dintre cei mai buni tâmplari din Londra, el lucrând pentru celebrități precum George Michael. Nu a mai putut profesa, din cauza unor probleme cardiace.

„Minorii au nevoie de un cămin stabil, unde să se dezvolte în siguranță. Un cort montat într-o grădină nu va putea fi niciodată văzut ca un domiciliu stabil”, a declarat Anne Longfield, asistentul social care se ocupă de acest caz.