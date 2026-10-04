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Avertismentul transmis de Rusia înainte ca Friedrich Merz să ajungă la Kiev. Ce s-a întâmplat apoi în capitala Ucrainei

Vizita surpriză a cancelarului german Friedrich Merz la Kiev a avut loc într-un moment de maximă tensiune.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 04 Octombrie 2026, 13:50 | Actualizat Duminica, 04 Octombrie 2026, 13:56
Avertismentul transmis de Rusia înainte ca Friedrich Merz să ajungă la Kiev | X
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Cu mai puțin de 24 de ore înainte de sosirea acestuia în capitala Ucrainei, Rusia le transmisese cetățenilor străini și personalului diplomatic un avertisment neobișnuit de dur: să evite să rămână în Ucraina sau să călătorească pe teritoriul țării.

Friedrich Merz a ajuns totuși la Kiev duminică, 4 octombrie 2026. La scurt timp, sirenele de raid aerian și exploziile s-au auzit în capitală, iar unul dintre principalele poduri peste Nipru a fost lovit din nou. Vizita cancelarului german nu fusese anunțată în prealabil din motive de securitate.

Avertismentul Rusiei înainte de sosirea lui Friedrich Merz la Kiev

Sâmbătă, 3 octombrie, Ministerul rus de Externe a anunțat că armata rusă va continua atacurile asupra unor ținte din Kiev și din alte orașe ucrainene, pe care Moscova le prezintă drept represalii pentru atacurile Ucrainei asupra teritoriului rus. În același mesaj, autoritățile ruse au transmis un avertisment cetățenilor străini și diplomaților.

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Potrivit www.reuters.com, Ministerul rus de Externe i-a avertizat pe cetățenii străini, inclusiv pe angajații misiunilor diplomatice, să nu rămână în Ucraina și să evite deplasările pe teritoriul țării. Moscova a susținut că persoanele care ignoră avertismentul își asumă riscurile asociate situației de securitate. Mesajul a fost transmis cu mai puțin de o zi înainte ca Friedrich Merz să ajungă la Kiev. În ciuda avertismentului, cancelarul german și-a continuat deplasarea.

Ce s-a întâmplat după ce Friedrich Merz a ajuns la Kiev

Friedrich Merz a sosit duminică dimineață în capitala Ucrainei, unde a fost întâmpinat în gară de ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha. Nu a fost însă o dimineață liniștită la Kiev. Potrivit Reuters, în capitală au fost declanșate patru alerte aeriene în cursul dimineții. În oraș s-au auzit explozii și sistemele de apărare antiaeriană au intrat în acțiune. Unul dintre atacurile rusești a lovit Podul de Nord, care traversează fluviul Nipru.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat că suprafața carosabilă a podului a fost avariată. Atacul a afectat și o instalație de alimentare cu apă caldă din zonă. Podul fusese vizat și anterior, în contextul unei campanii de atacuri asupra infrastructurii capitalei ucrainene. Conform www.apnews.com, trei dintre cele șase poduri rutiere ale Kievului peste Nipru fuseseră închise total sau parțial în urma atacurilor din ultimele zile, ceea ce a provocat perturbări importante ale traficului. Nu există însă informații care să demonstreze că atacurile de duminică l-ar fi vizat pe Friedrich Merz sau că deplasarea cancelarului german ar fi reprezentat ținta operațiunii.

Friedrich Merz a mers într-un loc lovit anterior de Rusia

Programul cancelarului german a continuat în ciuda alertelor. Friedrich Merz și Volodimir Zelenski au vizitat o clădire a Academiei Naționale de Științe a Ucrainei din centrul Kievului, avariată într-un atac rusesc produs la sfârșitul lunii septembrie. Sirenele de raid aerian s-au auzit și în timpul vizitei celor doi lideri: „Am venit astăzi la Kiev pentru că Ucraina are nevoie de tot sprijinul nostru în următoarele săptămâni”, a declarat Friedrich Merz, conform www.reuters.com.

Cancelarul german a afirmat că Berlinul va continua să sprijine Ucraina și a avertizat că securitatea Europei este strâns legată de evoluția războiului. Vizita din 4 octombrie este cea de-a doua deplasare a lui Friedrich Merz în Ucraina de când a devenit cancelar al Germaniei.

Merz nu a venit singur la Kiev

Vizita are și o miză economică și militară importantă. Friedrich Merz este însoțit de ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, dar și de reprezentanți ai unor companii importante din industria germană.

Din delegație fac parte reprezentanți ai Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence și Quantum Systems, potrivit Reuters. Germania urmează să anunțe eliberarea unui pachet de un miliard de euro pentru sprijin militar, precum și alte 350 de milioane de euro pentru repararea infrastructurii energetice ucrainene. Berlinul și Kievul intenționează, de asemenea, să finalizeze un acord pentru producția comună a mai multor tipuri de drone. Una dintre priorități este dezvoltarea rapidă a unor drone interceptoare capabile să combată noile drone de atac cu propulsie cu reacție folosite de Rusia.

Germania și Ucraina pregătesc arme cu rază de peste 1.000 de kilometri

Cooperarea dintre cele două țări merge însă mai departe. Reuters scrie că acordurile aflate în pregătire includ și dezvoltarea și producția în comun a unor arme cu o rază de acțiune de peste 1.000 de kilometri. Acestea ar putea oferi Ucrainei capacitatea de a lovi ținte aflate la mare distanță în interiorul Rusiei.

În paralel, războiul aerian se intensifică. Rusia utilizează tot mai frecvent drone de atac rapide, cu propulsie cu reacție, în timp ce Ucraina își intensifică atacurile asupra rafinăriilor și infrastructurii petroliere rusești. Vizita lui Friedrich Merz are loc, astfel, într-un moment în care confruntarea dintre cele două țări intră într-o nouă etapă, iar infrastructura energetică devine din nou una dintre principalele mize înaintea iernii.

Rusia își intensifică atacurile asupra Kievului

Atacul asupra Podului de Nord nu este un incident izolat. În ultimele zile, Rusia a vizat în repetate rânduri podurile și alte elemente de infrastructură din Kiev. Moscova susține că atacurile reprezintă represalii pentru operațiunile ucrainene împotriva teritoriului rus și afirmă că lovește obiective militare.

Rusia și Ucraina neagă că ar viza în mod deliberat civilii. Cu numai o zi înainte de vizita cancelarului german, Ministerul rus de Externe avertizase că atacurile vor continua și le ceruse străinilor și diplomaților să evite Ucraina.

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