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SUA avertizează NATO asupra unui posibil atac al Rusiei. Are România motive de teamă și ce s-ar întâmpla în cazul unei agresiuni

Cât de în siguranță este România dacă Rusia ar decide să testeze NATO? Avertismentul venit din SUA readuce în discuție un scenariu pe care nimeni nu și-l dorește. Avem oare de ce să ne temem?

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 02 Septembrie 2026, 16:22 | Actualizat Miercuri, 02 Septembrie 2026, 16:23
SUA avertizează NATO asupra unui posibil atac al Rusiei. Are România motive de teamă și ce s-ar întâmpla în cazul unei agresiuni | Shutterstock
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Statele Unite transmit un avertisment ferm către aliații NATO: organizația trebuie să fie pregătită pentru posibilitatea ca Rusia să încerce, în următorii ani, un atac asupra unuia dintre statele membre.

SUA avertizează NATO asupra unui posibil atac al Rusiei

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, susține că țările aliate trebuie să își consolideze capacitățile de apărare, să investească mai mult în domeniul militar și să intensifice pregătirea pentru un eventual conflict, potrivit usatoday.com.

Oficialul american atrage atenția că NATO trebuie să fie capabilă să reacționeze rapid chiar și în cazul unui atac neașteptat. Mesajul transmis aliaților este unul de prudență și pregătire, nu o afirmație că Rusia ar pune în prezent la cale o ofensivă împotriva Alianței Nord-Atlantice.

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Astfel, avertismentul Washingtonului vizează în special necesitatea ca NATO să nu fie surprinsă de o eventuală schimbare a situației de securitate și să dispună de resursele necesare pentru a-și apăra membrii.

România găzduiește deja forțe și echipamente militare ale NATO. La Cincu funcționează un grup de luptă multinațional, coordonat de Franța, din care fac parte unități de artilerie, blindate, recunoaștere și infanterie mecanizată.

Potrivit NATO, în cazul unei situații de criză, structura militară poate fi consolidată rapid prin suplimentarea efectivelor cu mii de militari. În acest scenariu, grupul de luptă de la Cincu ar putea fi extins până la dimensiunea unei brigăzi, sporind astfel capacitatea de reacție și apărare pe flancul estic al Alianței, se arată pe site-ul nato.int.

Marea Neagră, o miză importantă pentru România

Marea Neagră capătă o importanță tot mai mare în strategia de securitate a României. În cadrul discuțiilor purtate pe 1 septembrie, premierul Ilie Bolojan și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au analizat situația de securitate din regiune, incidentele provocate de drone și măsurile necesare pentru consolidarea flancului estic. Cei doi au subliniat, de asemenea, importanța păstrării unor capabilități militare aliate pe teritoriul României.

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Amenințările la adresa României nu se rezumă la posibilitatea unui atac militar convențional. NATO atrage atenția că încălcările spațiului aerian, atacurile informatice și acțiunile de sabotaj sunt tot mai des întâlnite. Astfel, pericolul poate lua și forma unor amenințări hibride, care nu presupun neapărat o confruntare militară directă, dar pot afecta securitatea și stabilitatea unei țări, arată același nato.int.

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