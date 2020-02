Ultimă oră! Atac terorist la Londra! Oameni înjunghiați pe stradă! „Se ținea de abdomen și a căzut într-o baltă de sânge” - VIDEO

Ulterior, forţele de ordine au indicat că în atacul cu cuţitul comis de bărbatul împuşcat au fost rănite două persoane. „Apreciem că sunt doi răniţi. Aşteptăm veşti în legătură cu starea lor de sănătate", a scris poliţia pe Twitter, potrivit AFP.

Totuși, o femeie care locuiește în zona în care s-a petrecut atacul susține că ar fi trei tineri răniți, cu vârste între 25 și 35 de ani. „Unul dintre ei se ținea de abdomen și a căzut într-o baltă de sânge. Era clar că a pierdut mult sânge”, a spus ea.

Surse: Agerpres, News.ro.

Looks like this was another terror attack in London. Armed officers run away from the attacker after he was shot dead because he had a device strapped to him.



Im sick of this. Time to move out of London.#streatham pic.twitter.com/OHEcez3G7z