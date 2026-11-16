Scandal în direct la televiziunea publică din Armenia! Un jurnalist și un politolog s-au jignit reciproc, apoi au ajuns să se lovească în timpul unei dezbateri televizate.

Bătaie în direct la televizor! Un jurnalist și un politolog și-au împărțit pumni după ce s-au jignit | X / Visegrád 24

O dezbatere politică din Armenia s-a transformat într-o bătaie în toată regula. Jurnalistul Boris Muradyan și politologul Harutyun Mkrtchyan și-au adresat mai multe insulte, iar conflictul verbal a degenerat rapid într-o confruntare fizică. Momentul a fost surprins în direct și imaginile au ajuns virale pe rețelele de socializare.

Bătaie în direct la televizor! Un jurnalist și un politolog și-au împărțit pumni după ce s-au jignit

O dezbatere politică din Armenia s-a transformat într-un scandal de proporții. Doi invitați ai televiziunii publice au ajuns să se lovească în timpul unei emisiuni, după un schimb dur de replici și insulte. Este vorba despre jurnalistul Boris Murazi și politologul Harutyun Mkrtchyan.

Incidentul a avut loc în cadrul emisiunii „Big Debate”, difuzată de televiziunea publică din Armenia. Cei doi invitați participau la o discuție despre situația politică din țară și agenda forțelor de opoziție.

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Potrivit publicației News Armenia, discuția a devenit rapid tensionată. Boris Murazi și Harutyun Mkrtchyan și-au adresat reciproc insulte și amenințări. La un moment dat, schimbul de replici a degenerat, iar cei doi au trecut de la vorbe la gesturi violente.

Cei doi s-au ridicat de pe scaune și au început să se lovească.

Ce au spus cei doi după incident

După scandalul din platou, Boris Murazi a vorbit despre cele întâmplate într-un interviu acordat publicației armene Tert.am.

Jurnalistul a declarat că nu consideră că a fost vorba despre o bătaie în adevăratul sens al cuvântului. Acesta a susținut că adversarul său a depășit limitele și că l-a avertizat de mai multe ori înainte ca situația să degenereze.

Murazi a mai spus că personalul de securitate a intervenit pentru a pune capăt conflictului. El a lăsat să se înțeleagă că publicul va putea să își formeze propria părere după ce va urmări înregistrarea emisiunii.

La rândul său, Harutyun Mkrtchyan le-ar fi povestit urmăritorilor săi, pe Facebook, că disputa cu jurnalistul s-a încheiat cu o confruntare fizică.

Cum au reacționat autoritățile după bătaia de la televiziunea publică

Incidentul a atras și atenția autorităților care supraveghează activitatea televiziunilor din Armenia.

Potrivit RTVI, Comisia pentru Televiziune și Radio din Armenia și-a exprimat îngrijorarea față de difuzarea imaginilor cu insulte și violență fizică. Reprezentanții instituției au atras atenția că televiziunea publică trebuie să respecte prevederile legale inclusiv în situațiile tensionate.

În schimb, Vasak Darbinyan, președintele Consiliului Televiziunii Publice, a apărat decizia de a difuza momentul. Acesta a susținut că telespectatorii au dreptul să vadă cum se comportă participanții la dezbaterile politice.

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