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Două artiste, la un pas de bătaie în fața orchestrei! Imaginile care au atras atenția pe internet. Ce s-a întâmplat | VIDEO

Două artiste, surprinse într-o confruntare spectaculoasă în fața orchestrei. Ce s-a întâmplat, de fapt, în timpul spectacolului de operă.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 18:08 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 18:10
Două artiste, la un pas de bătaie în fața orchestrei | instagram / loragrigorieva
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Scene neașteptate în timpul unui spectacol de operă! Două artiste au fost surprinse într-o confruntare spectaculoasă, chiar în fața orchestrei. Imaginile au ajuns pe rețelele sociale, însă în spatele momentului care pare desprins dintr-un scandal se ascunde o poveste cu totul diferită.

Două artiste, la un pas de bătaie în fața orchestrei! Imaginile care au devenit virale. Ce s-a întâmplat, de fapt

Două artiste au oferit un moment spectaculos în timpul unei reprezentații de operă de la Moscova.

Lora Grigorieva și Elena Galitskaya au fost surprinse luându-se la bătaie, chiar în fața orchestrei. Imaginile au atras atenția pe internet, însă scena nu a fost o ceartă reală, ci un moment interpretat în cadrul spectacolului.

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Evenimentul a avut loc sâmbătă, 31 octombrie 2026, de la ora 19:00, în Sala de Concerte Piotr Ilici Ceaikovski din Moscova, Rusia. Cele două artiste au participat la spectacolul „Il Turco in Italia” („Turcul în Italia”), de Gioachino Rossini, prezentat în versiune de concert, potrivit programului oficial al Filarmonicii din Moscova.

În videoclipul publicat de mezzosoprana Lora Grigorieva pe contul său de Instagram, @loragrigorieva, cele două cântărețe par să ajungă la un conflict fizic. În imagini se vede cum una dintre ele o apucă pe cealaltă, iar scena continuă cu îmbrânceli. Artista a explicat însă că a fost vorba despre o scenă de luptă aproape improvizată, interpretată în timpul reprezentației.

Lora Grigorieva a interpretat personajul Zaida, în timp ce Elena Galitskaya a avut rolul Fiorilla, potrivit distribuției oficiale, scrie dev.meloman.ru.

Povestea din spatele confruntării dintre cele două artiste

Scena are legătură cu povestea operei „Il Turco in Italia”, o comedie în două acte compusă de Gioachino Rossini. Lucrarea a avut premiera în 1814, la Teatro alla Scala din Milano.

Acțiunea îl urmărește pe Selim, un prinț turc care ajunge în Italia și se îndrăgostește de Fiorilla, o femeie căsătorită. Lucrurile se complică atunci când apare Zaida, fosta iubită a prințului. Între cele două femei se creează o rivalitate, iar gelozia și neînțelegerile duc la mai multe situații comice, potrivit prezentării operei realizate de Teatro Galli și BroadwayWorld.

Confruntarea dintre cele două artiste face parte din această poveste și ilustrează rivalitatea dintre personaje. Deși imaginile pot lăsa impresia unei dispute reale, nu există dovezi că între cele două cântărețe ar fi existat un conflict în afara spectacolului.

Cine a participat la spectacolul de la Moscova

Reprezentația a reunit mai mulți artiști cunoscuți în lumea operei. Din distribuție au făcut parte Erwin Schrott, Ruzil Gatin, Matteo Mancini, Giorgio Caoduro, Elena Galitskaya și Lora Grigorieva.

Spectacolul a fost dirijat de Dmitry Korchak și a beneficiat de participarea Orchestrei Simfonice Academice de Stat din Moscova și a Marelui Cor Academic „Maeștrii cântului coral” al Centrului de Televiziune și Radio „Orfeu”, potrivit prezentării oficiale a evenimentului.

Reprezentația a avut o durată anunțată de două ore și 20 de minute, cu pauză.

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