Japonia, îndurerată în urma seismului de 6,1 pe scara Richter! Bilanțul A CRESCUT

Bilanțul tragediei din Japonia, provocate de un seism cu magnitudinea 6,1 pe scara Richter, care a avut loc luni dimineaţa în Osaka, cea de-a doua metropolă ca mărime din Japonia, a crescut la patru decese și 380 de răniți.

Cutremurul a întrerupt activitatea fabricilor dintr-o importantă zonă industrială, potrivit informaţiilor furnizate marţi de autorităţi şi oficialii companiilor şi preluate de Reuters.



Autorităţile evaluează în continuare pagubele produse de cutremurul de luni, potrivit celei mai recente estimări guvernamentale comunicate marţi.



Transmisiunile în direct ale posturilor de televiziune au arătat pereţi prăbuşiţi, geamuri sparte şi conducte de apă avariate în urma seismului produs înainte de ora 8 a.m. (23:00 GMT duminică), când navetiştii se îndreptau spre muncă.



Potrivit Agenţiei Meteorologice Japoneze, citate de Agerpres, epicentrul seismului a fost localizat la nordul oraşului Osaka, la o adâncime de 13 kilometri. Agenția Meteorologică a revizuit magnitudinea cutremurului la 6,1 după ce iniţial o stabilise la 5,9.



Zidurile prăbuşite au provocat moartea unei fetiţe de nouă ani care se îndrepta spre şcoală şi a unui bărbat de 80 de ani, potrivit autorităţilor. Un alt bărbat de 85 de ani a murit după ce o bibliotecă s-a prăbuşit peste el, iar o femeie de 81 de ani a fost găsită decedată sub un dulap.



Cutremurul a afectat o importantă zonă industrială din centrul Japoniei.



Hiroshige Seko, ministrul comerţului, a declarat marţi că seismul a forţat companiile să-şi oprească activitatea, dar nu au fost raportate daune la unităţile de producţie.

„Monitorizăm cu atenţie efectele, inclusiv asupra lanţurilor de aprovizionare”, le-a precizat Seko reporterilor.



Compania de electronice cu sediul în Osaka Panasonic Corp a anunţat că a reluat o parte din operaţiuni la trei dintre fabricile sale. Daihatsu Motor Co, filială a Toyota Motor Corp, a suspendat producţia în Osaka şi Kyoto şi la o fabrică din Shiga până la evaluarea pagubelor.



Kubota Corp., care produce tractoare, a precizat că a oprit activitatea la două fabrici din regiune, iar producătorul de aparate de aer condiţionat Daikin Industries Ltd a suspendat activităţile la două fabrici, dintre care una a repornit între timp.



Honda Motor Co. şi Mitsubishi Motors au informat că vor relua activitatea după verificări de siguranţă, iar Sharp Corp a reluat producţia la o unitate de producţie în parteneriat cu Hon Hai Precision Industry, după ce a sistat producţia pentru verificări de siguranţă.



JXTG Nippon Oil & Energy Corp va relua producţia la rafinăria de la Osaka, închisă după cutremur, cel mai probabil peste o săptămână, a precizat ministrul comerţului.



Osaka Gas Co a precizat că va avea nevoie de opt până la 12 zile pentru a relua alimentarea cu gaz a celor 110.000 de clienţi din zona afectată de cutremur.



În Japonia, cutremurele sunt frecvente, țara fiind situată în zona Cercului de Foc care se întinde din sudul Pacificului, traversează Indonezia şi Japonia, Alaska şi apoi coboară spre coasta vestică Americii de Nord, Centrale şi de Sud.