Bilanţul taifunului Phanfone în Filipine creşte la 28 de morţi; 12 persoane date dispărute

Însoţită de rafale de vânt de până la 200 de kilometri pe oră, furtuna tropicală a traversat de la est la vest insulele din centrul arhipelagului, dintre care unele sunt foarte frecventate de turişti.

Christmas typhoon leaves at least 28 dead, 12 missing in the Philippines.

Autorităţile au anunţat vineri moartea a 28 de persoane, după un bilanţ precedent de 16 morţi.