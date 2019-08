Boris Johnson nu propune o ”alternativă realistă” la ”backstop”, răspund Comisia Europeană şi Donald Tusk unei scrisori a premierului britanic

Premierul britanic Boris Johnson nu propune o alternativă realistă la ”plasa de siguranţă” irlandeză (”backstop”), o dispoziţie controversată din acordul Brexitului, îşi exprimă regretul Comisia Europeană (CE), relatează AFP.

Într-o scrisoare adresată conducătorilor europeni, Boris Johnson, care spune că vrea să părăsească Uniunea Europeană (UE) la 31 octombrie cu sau fără acord, evocă ”aranjamente” în vederea înlocuirii acestui dispozitiv.

I have written to about key aspects of the UK’s approach to Brexit, problems with the “backstop” & the Government’s commitment to the Belfast (Good Friday) Agreement whether there is a deal with the EU or not.

— Boris Johnson (@BorisJohnson)

Însă această scrisoare ”nu propune o soluţie operaţională legală în vederea evitării reimpunerii unei frontiere dure pe insula irlandeză”, subliniază o purtătoare de cuvânt a CE.

”Poziţia noastră cu privire la backstop este binecunoscută (...). Acesta este singurul mijloc identificat până în prezent de cele două părţi în vederea onorării acestui angajament”, adaugă ea.

La rândul său, Donald Tusk a apreciat că Boris Johnson nu a propus vreo ”alternativă realistă”.

”Backstopul este o asigurare menită să evite o frontieră fizică pe Insula Irlanda, în aşteptarea găsirii unei alternative”, scrie el pe Twitter.

The backstop is an insurance to avoid a hard border on the island of Ireland unless and until an alternative is found. Those against the backstop and not proposing realistic alternatives in fact support reestablishing a border. Even if they do not admit it.

— Donald Tusk (@eucopresident)

”Cei care sunt împotriva backstopului şi nu propun alternative realiste sunt, în realitate, în favoarea reimpunerii unei frontiere, chiar dacă nu recunosc acest lucru”, subliniază preşedintele Consiliului European.

Boris Johnson consideră că această dispoziţie, care cristalizează opoziţia ”Brexiter”-ilor faţă de acordul negociat de Theresa May, aduce atingere suveranităţii britanice.

