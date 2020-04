Boris Johnson, testat pozitiv cu noul coronavirus în urmă cu o săptămână, îşi prelungeşte carantina

”Mă simt mai bine (...), însă am în continuare unul dintre simptome”, ”am în continuare temperatură”, ”trebuie să-mi continui carantina”, a declarat el într-o scurtă înregistrare video pe care a postat-o pe Twitter.

Johnson îi îndeamnă în această postare pe britanici să nu cedeze tentaţiei de a nu rămâne acasă în weekend, în contextul în care Regatul Unit se află în izolare de 11 zile.