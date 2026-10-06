BREAKING NEWS. Un director și-a ucis soția și fiica în vila familiei de 1,7 milioane de dolari. Descoperirea polițiștilor

O crimă șocantă a avut loc într-o vilă evaluată la 1,7 milioane de dolari. Un director este acuzat că și-ar fi ucis soția și fiica în locuința familiei.

Un director și-a ucis soția și fiica în vila familiei de 1,7 milioane de dolari | google maps / dailyvoice.com/

David Grodnick, un bărbat în vârstă de 61 de ani din New Jersey, și-a împușcat mortal soția și fiica, iar apoi și-a pus capăt zilelor, scrie nypost.com.

Un director și-a ucis soția și fiica în vila familiei de 1,7 milioane de dolari

David Grodnick, în vârstă de 61 de ani, soția sa, Lora Grodnick, în vârstă de 62 de ani, și fiica lor, Sloane Grodnick, în vârstă de 24 de ani, au fost găsiți fără viață, împușcați, în locuința lor din Montgomery Township, pe 2 octombrie, potrivit Parchetului.

Oamenii legii au stabilit că decesele soției și fiicei au fost omucideri, iar cel al lui bărbatului a fost o sinucidere.

Articolul continuă după reclamă

Inițial, autoritățile nu au putut stabili de cât timp se aflau cele trei persoane decedate în locuință. Polițiștii au fost chemați pentru prima dată la casa familiei de pe Wild Azalea Lane pe 1 octombrie, în jurul orei 14:59. Potrivit procurorilor, oamenii legii au primit o solicitare pentru a verifica starea de sănătate a persoanelor care locuiau acolo. Polițiștii au ajuns la adresă, însă nu au reușit să ia legătura cu locatarii.

A fost deschisă o anchetă pentru a afla unde se aflau aceștia. Abia în ziua următoare, cu puțin timp înainte de ora 18:00, autoritățile au reușit să intre în locuință, unde au găsit trupurile neînsuflețite.

Femeia și fiica ei au fost găsite în două dormitoare diferite. Bărbatul, David Grodnick, se afla într-o altă zonă a casei, iar anchetatorii au precizat că acesta avea încă arma în mână.

Cele trei victime au fost declarate decedate la fața locului. Tragedia s-a produs în locuința familiei, o proprietate evaluată de Zillow la aproximativ 1,75 milioane de dolari, notează nypost.com.

„Ancheta, care este încă în curs, a arătat că uciderea lui Lorei și a lui Sloane Grodnick a fost un incident izolat și că acest eveniment tragic nu reprezintă o amenințare pentru public”, a declarat Parchetul județului Somerset într-un comunicat emis astăzi, 6 octombrie.

Cine a fost David Grodnick

David Grodnick era vicepreședinte senior și consilier juridic în domeniul subscrierii la Land Services USA, o agenție de asigurări cu sediul în Philadelphia care se ocupă de tranzacții imobiliare comerciale în întreaga țară, potrivit publicației Montgomery News.

El avea o diplomă în administrarea afacerilor de la Universitatea din Miami și o licență în limba engleză de la McDaniel College, unde a practicat lacrosse.

Sloane Grodnick a absolvit The Hun School, un internat privat de lux din Princeton, înainte de a-și obține diploma la Savannah College of Art and Design, potrivit sursei anterior menționate. Tânăra urma un program de masterat la Rhode Island School of Design.

Familia se mutase în Montgomery Township din Princeton și era membră a exclusivistului Bedens Brook Country Club din Skillman, precum și a TPC Jasna Polana, un club privat de prim rang din Princeton.

Citește și: Ce urmează pentru Vlad Balțățeanu după ce a fost adus în România. Ce se va întâmpla cu bărbatul suspectat că a ucis-o pe Valentina