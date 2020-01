Calitatea scăzută a aerului a amânat o oră începutul calificărilor AusOpen. O jucătoare a abandonat din cauza problemelor de respiraţie

Jucătoarea slovenă Dalila Jakupovici, parteneră de dublu a româncelor Irina Bara şi Raluca Olaru, a fost nevoită să abandoneze meciul din primul tur al calificărilor, din cauza problemelor de respiraţie avute.

Ea s-a retras de pe teren la scorul de 6-4, 5-6, cu minge de 6-6 pentru slovenă, în partida cu elveţianca Stefanie Voegele, după o oră şi 52 de minute de joc.

"Nu am mai smţit niciodată asta, mi-era frică să nu mă prăbuşesc. De aceea m-am ghemuit. Nu mai puteam să merg. La sol era mai uşor de respirat", a declarat Jakupovici, care a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Dalila Jakupovic, « première victime » de la qualité de l’air à Melbourne



"Je n'avais encore jamais ressenti ça, j'ai eu peur de m'effondrer. C'est pour ça que je me suis accroupie. Je ne pouvais plus marcher. Au sol, c'était plus facile de respirer »