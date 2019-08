Cel mai bogat om din Hong Kong, magnatul Li Ka-shing, face apel la dragoste ca reacţie la proteste; oamenii de afaceri şi analiştii se tem de recesiune

Cel mai bogat om din Hong Kong, magnatul Li Ka-shing, a cerut vineri oamenilor ”să iubească China, Hong Kongul şi pe ei înşişi”, în primele sale comentarii publice referitoare la escaladarea protestelor pro-democraţie care au perturbat viaţa din oraş în ultimele săptămâni şi au provocat China, transmite Reuters.

Mesajele lui Li, transmise prin spaţiu publicitar cumpărat în principalele jurnale din centrul financiar asiatic, cere populaţiei ”să pună capăt mâniei prin dragoste” şi ”să oprească violenţele”. Mesajele sunt semnate ”cetăţeanul Li Ka-shing din Hong Kong”.

Cele zece săptămâni de confruntări dintre poliţe şi protestatari au adus Hong Kongul în cea mai gravă criză de la trecerea sa de sub conducere britanic sub cea chineză, în 1997, şi reprezintă cea mai mare contestare publică la adresa preşedintelui chinez Xi Jingping, de la venirea sa la putere în 2012.

China a comparat protestele tot mai violente cu terorismul şi a avertizat că ar putea folosi forţa pentru a le pune capăt, în timp ce preşedintele american Donald Trump i-a cerut lui Xi să se întâlnească cu protestatarii pentru a detensiona situaţia.

Noi demonstraţii sunt aşteptate pe parcursul weekendului. Tacticile poliţiei faţă de protestatari au devenit mai dure, iar Li, în vârstă de 91 de ani, a avertizat ”ce mai bună cauză poate duce la cele mai proaste rezultate”.

Peste 700 de oameni au fost arestaţi de la declanşarea protestelor, în luna iunie, iar poliţia a folosit deseori gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii.

O demonstraţie numită “Stand with Hong Kong, Power to the People” este planificată să aibă loc vineri seara, în cartierul central de afaceri. Evenimentul este autorizat, dar poliţia a interzis alte proteste planificate în weekend.

Un marş planificat pentru duminică de Civil Human Rights Front, care a organizat în iunie marşuri de un milion de oameni, a primit aprobare doar pentru un miting în Victoria Park, din Hong Kong, din motive de siguranţă. Grupul a contestat decizia poliţiei. Un alt marş, planificat pentru sâmbătă în districtul Hung Hom din Kowloon, a fost interzis.

Li, care a fost preşedinte al CK Hutchison Holdings, nu a făcut referire la susţinerea guvernului sau a liderului acestuia, Carrie Lam, în mesajele sale care încurajează libertatea, toleranţa şi domnia legii.

Cu toate acestea, un comunicat publicat ulterior de un purtător de cuvânt îl citează pe Li afirmând ”că drumul spre iad este pavat cu intenţii bune. Trebuie să ne gândim la consecinţele neintenţionate”.

Miliardarul a spus că este important de investit în generaţia tânără pentru a profita de fructele viitorului şi pentru Hong Kong.

“Tinerii se tem întotdeauna că viitorul nu are nimic de a face cu ei. Cred că guvernul a auzit tare şi clar mesajele protestatarilor şi se gândeşte la soluţii”, a mai afirmat Li.

Multe companii, inclusiv alţi dezvoltatori majori, au susţinut în mod deschis administraţia lui Lam şi poliţia din oraş.

Firma de cercetări economice Capital Economics a avertizat joi că protestele ar putea împinge Hong Kongul în recesiune, existând riscul unei retrageri de capital. Piaţa imobiliară din Hong Kong, una dintre cele mai scumpe din lume, ar fi afectată în mod special, potrivit Capital economics.

Lam a încercat joi seara, pe Facebook, să clarifice părţi ale discursului său de săptămâna trecută. Ea s-a referit la protestatari ca neavând nicio contribuţie la societatea din Hong Kong, în comentarii care au amplificat tulburările. Cu tate acestea, Lam a explicat că a vrut să spună ”toţi avem o contribuţie la Hong Kong”.

