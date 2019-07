Cinci civili au fost răniţi uşor în Turcia de o rachetă trasă din Siria

Cinci civili turci au fost răniţi după ce o rachetă aparent trasă din Siria a lovit o casă, au anunţat marţi autorităţile, precizând că armata turcă a rispostat cu tiruri de artilerie, relatează AFP.

”Ca reacţie la tiruri de rachetă care au rănit cinci dintre concetăţenii noştri (...), noi am ripostat cu armamentul nostru greu desfăşurat de-a lungul frontierei”, a anunţat marţi, într-un comunicat, Ministerul turc al Apărării.

Potrivit autorităţilor locale, o salvă de rachete ”aparent trase din Siria” a căzut luni seara în districtul turc Ceylanpinar, la frontiera cu Siria.

Extensive security measures deployed in Ceylanpinar after rockets fired from YPG-controlled areas in Syria injure at least six

Unul dintre proiectile a lovit o casă şi a rănit uşor cinci persoane.

Autorităţile turce nu au desemnat suspecţi, însă Ankara a acuzat, în mai multe rânduri, în trecut, miliţia kurdă Unităţile Protecţiei Poporului (YPG) că a tras rachete asupra unor oraşe turce de frontieră.

Tirurile de rachetă de luni seara intervin în contextul în care şeful Comandamentului Central american (CENCTOM), însărcinat cu operaţiuni în Orientul Mijlociu, generalul Kenneth McKenzie, a efectuat în aceeaşi zi o vizită în zone aflate sub controlul kurzilor în Siria.

În perioada 2016-2018, Turcia a purtat două ofensive vizând teritorii aflate sub controlul YPG.

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan ameninţă cu regularitate să lanseze noi operaţiuni contra acestei miliţii kurde, pe care Ankara o cataloghează drept o ”grupare terroistă”.

În timpul Războiului din Siria, din 2011, grupări kurde siriene au instituit o autonomie în teritorii vaste, în nordul şi nord-estul Siriei.

Turcia se teme că prezenţa unei autonomii durabile a unei zone autonome la frontiera sa ar putea să galvanizeze veleităţi separatiste pe teritoriul său, unde Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) poartă o gherilă sângeroasă din 1984.

Însă YPG sunt susţinute de mai multe ţări occidentale, ca Statele Unite şi Franţa.

Combtanaţii turci au luptat în prima linie a războiului împotriva jihadiştilor din cadrul grupării Statul Islamic (SI) în Siria.

Sursa : news.ro