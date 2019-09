I-a omorât copiii pe șosea, pentru că s-a urcat băut la volan! O mamă a emoționat o lume întreagă! „Ar fi trebuit să îi duc la școală, dar, din cauza lui, am făcut asta, la cimitir!” – Foto

O mamă îndoliată, după ce toți cei trei copii ai ei au fost omorâți pe șosea de un șofer beat, a emoționat o lume întreagă cu un gest tulburător pe care l-a făcut la mormintele celor mici.

Femeia, Jennifer Neville-Lake, din Bampton, Ontario, Statele Unite ale Americii, a publicat pe platforma de socializare Facebook o imagine în amintirea copiilor ei – Daniel, Harry și Milly, care au fost uciși pe șosea, în 2015, când aveau vârstele de nouă, cinci, respectiv doi ani.

„Acestea sunt pachețelele pe care le-am pregătit pentru ei în 2015. Băieții le luau pe ale lor la școală, iar Milly îl lua pe al ei la o lecții de muzică și atunci când mergea, în zilele de vineri, la tatăl meu. Așa a arătat prima zi de școală în familia noastră, din cauza unui șofer beat”, a scris mama îndoliată pe Facebook, lângă o fotografie în care apare mormântul celor trei copii au ei, pe care ea le-a așezat gențile pe care aceștia le foloseau pentru pachețelele cu mâncare.

Mama îndurerată a explicat că a decis să publice această imagine pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la condusul sub influența băuturilor alcoolice, ce poate duce la astfel de tragedii.

„Când a văzut mesajul, o prietenă mi-a spus că nu se va mai plânge niciodată atunci când copiii ei primesc prea multe teme sau atunci când se va mai confrunta cu tot felul de neplăceri mici și că va aprecia fiecare moment așa cum va veni. Eu nu mă voi mai putea bucura de viața alături de copiii mei, pentru că un alt adult a decis să se urce băut la volan”, a povestit Jennifer Neville-Lake.

Amintirile mamei îndoliate din cea mai urâtă zi din viața ei

În ziua tragicului accident, copiii lui Jennifer Neville-Lake au fost la locuința părinților ei, ce se afla la mică distanță de casa ei. Drumul dintre cele două locuințe putea fi parcurs în 45 de minute. Femeia aștepta ca părinții ei să îi aducă acasă copiii, într-o dubiță.

„Părinții mei întârziau, iar eu deveneam din ce în ce mai deranjată de acest lucru. Însă, când s-a făcut ora 17.00, m-am gândit că deja este cu adevărat târziu. I-am sunat imediat, dar nu mi-a răspuns nimeni. Apoi am deschis televizorul pe un program de știri, am văzut că era vorba despre un accident, după care am recunoscut mașina”, a povestit mama îndurerată.

Când Jennifer Neville-Lake și soțul ei, Ed, au ajuns la locul accidentului, au fost informați că fiul lor cel mare, Daniel, și bunicul lui, au murit la scurt timp după impact.

Ceilalți doi copii, Harry și Milly, au murit ulterior, la spital, iar mama lui Jennifer Neville-Lake, bunica celor mici, a fost singura care a supraviețuit accidentului.

La volanul celeilalte mașini, sub influența alcoolului, se afla un bărbat, Marco Muzzo, care se întorcea acasă de la o petrecere a burlacilor, în Miami, Florida.

La un an de la accident, bărbatul a pledat vinovat. A recunoscut că a condus sub influența alcoolului și a fost condamnat la zece ani de închisoare.

La patru ani de la accident, Jennifer și Ed Neville-Lake conduc o organizație caritabilă, Many Hands, Doing Good, cu scopul de a ajuta copiii care au suferit trauma, prin intermediul artei.