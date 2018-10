Imaginile care au cucerit Planeta! Copiii salvaţi din peşteră, în Thailanda, au primit cel mai frumos cadou

Tinerii fotbalişti au vizitat StubHub Center, stadionul echipei LA Galaxy, şi apoi s-au întâlnit cu jucătorii, între care şi Ibrahimoici, pe terenul de antrenament.

Ei au participat la o şedinţă de lovituri de la 11 metri.

Această întâlnire a fost organizată de celebra realizatoare TV Ellen DeGeneres.

They were rescued from a cave in Thailand this summer. This week, the Wild Boars scrimmaged the #LAGalaxy.@ibra_official was on their team, tho 😂 pic.twitter.com/OWEbfLLWjG