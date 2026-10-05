Copilotul Flydubai, mărturisire tulburătoare în fața anchetatorilor. Ce ar fi spus: „Visul era…”

Copilotul acuzat că a încercat să deturneze un avion Flydubai ar fi făcut o mărturisire tulburătoare în fața anchetatorilor. Care era planul său.

La finalul lunii septembrie, un avion Flydubai care zbura de la Dubai spre Tel Aviv a transmis codul 7500, folosit în aviație pentru a semnala o posibilă deturnare. Alerta de securitate a fost declanșată în timpul zborului FZ1073.

Potrivit informațiilor disponibile, copilotul Hamam al-Hammami, cetățean omanez, este acuzat că l-ar fi atacat pe comandantul aeronavei și că ar fi încercat să preia controlul avionului care zbura din Dubai către Israel, scrie reuters.com.

Copilotul Flydubai, mărturisire tulburătoare în fața anchetatorilor. Ce ar fi spus

Reuters scrie că Procurorul General al Emiratelor Arabe Unite a anunțat că ancheta a stabilit că incidentul de la bordul aeronavei ar fi fost legat de o tentativă de atac terorist. Conform informațiilor prezentate de autorități, copilotul l-ar fi atacat pe comandant în cockpit folosind un topor de urgență. Acesta ar fi încercat apoi să preia controlul aeronavei.

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Atacul a fost dejucat după ce comandantul, membrii echipajului și mai mulți pasageri au intervenit pentru a opri incidentul. Ulterior, un pilot de rezervă care se afla la bord a preluat controlul aeronavei și a reușit să aterizeze avionul în siguranță în Arabia Saudită.

Hamam al-Hammami ar fi spus: „Visul era să prăbușesc avionul în Aeroportul Ben Gurion”

O sursă israeliană susține că Hamam al-Hammami ar fi făcut, în timpul interogatoriului, o declarație despre presupusa sa țintă. Potrivit informațiilor relatate de sursă, acesta ar fi spus că „visul era să prăbușesc avionul în Aeroportul Ben Gurion”.

Aceeași sursă susține că al-Hammami ar fi căutat înainte de incident informații despre companiile aeriene care operează zboruri către Tel Aviv. Potrivit relatării, alegerea unui avion Flydubai ar fi avut legătură cu aceste curse, scrie The Jerusalem Post.

Doi oficiali israelieni familiarizați cu ancheta susțin că Hamam al-Hammami ar fi plănuit atacul încă dinainte de a fi angajat de Flydubai. Informația provine din anchetă și nu dintr-o declarație publică făcută direct de suspect. O a treia sursă apropiată de investigația din Emiratele Arabe Unite susține că presupusa țintă ar fi fost Aeroportul Ben Gurion, aflat în apropiere de Tel Aviv, relatează Reuters.

Care ar fi fost planul copilotului, potrivit presei israeliene

Potrivit informațiilor publicate de presa israeliană, planul atribuit copilotului ar fi fost unul pregătit din timp. Acesta ar fi urmărit să îl înlăture pe comandant, apoi să continue zborul aparent normal și să obțină permisiunea de aterizare.

Mai exact, aeronava ar fi urmat să fie deviată către o țintă în ultimele momente, astfel încât autoritățile să aibă cât mai puțin timp pentru a interveni. Copilotul ar fi declarat că vizitase anterior Aeroportul Ben Gurion în timpul unor curse Flydubai. Potrivit relatării, una dintre aceste deplasări ar fi fost folosită pentru a obține informații în vederea pregătirii atacului, scrie The Times of Israel.

Hamam al-Hammami ar fi intenționat să comită un atac similar și în timpul unui zbor anterior către Tel Aviv

Potrivit Reuters, Hamam al-Hammami ar fi intenționat să comită un atac similar și în timpul unui zbor anterior către Tel Aviv, însă ar fi renunțat la plan. Sursele citate de publicație spun că motivul exact al deciziei nu este clar. Una dintre ipoteze este că acesta ar fi cunoscut o persoană aflată la bord.

Presa israeliană relatează o variantă similară. Potrivit The Times of Israel, planul anterior ar fi fost abandonat în ultimul moment deoarece unul dintre membrii echipajului îi era cunoscut.

Ancheta în cazul incidentului Flydubai continuă

Între timp, ancheta în cazul incidentului Flydubai este în desfășurare. Autoritățile încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat și care au fost motivele suspectului. Compania Flydubai a transmis că nu poate oferi mai multe informații cât timp investigația continuă.

Potrivit The Times of Israel, care citează o sursă din Emiratele Arabe Unite, al-Hammami ar putea risca pedeapsa cu moartea. Totuși, nu este vorba despre o condamnare. Reuters precizează că autoritățile nu au anunțat încă oficial acuzațiile finale împotriva suspectului.

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