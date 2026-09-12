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Momente de panică într-un avion care zbura spre Tunisia. Pilotul a încercat de trei ori să aterizeze: „Vom muri!”

Momente de panică la bordul unui avion Turkish Airlines care zbura de la Istanbul spre Tunisia. O pasageră a publicat imagini din timpul zborului și a povestit că aeronava ar fi încercat în repetate rânduri să aterizeze în timpul unei furtuni.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Sambata, 12 Septembrie 2026, 12:00 | Actualizat Vineri, 11 Septembrie 2026, 23:34
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Momente de panică într-un avion care zbura spre Tunisia. Pilotul a încercat de trei ori să aterizeze | instagram/mmaiskaya
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În înregistrare se aud pasageri speriați, iar la un moment dat o femeie strigă că vor muri. În cele din urmă, avionul a fost deviat către un alt aeroport.

Un zbor spre Tunisia s-a transformat într-o experiență pe care pasagerii aflați la bord probabil nu o vor uita prea curând. Incidentul a avut loc pe 10 septembrie, la bordul unui avion Turkish Airlines care zbura de la Istanbul spre Tunis. Datele disponibile în istoricul zborului TK663 confirmă că aeronava care a plecat din Istanbul pe 10 septembrie nu a aterizat la destinația inițială, Aeroportul Internațional Tunis-Carthage, fiind deviată către Enfidha-Hammamet. Informația apare în istoricul public al zborului disponibil pe www.flightradar24.com.

O pasageră a filmat momentele de panică din avion

Imaginile publicate pe rețelele sociale de una dintre pasagere arată momentele tensionate trăite la bord. Pe ecranul sistemului de divertisment al avionului poate fi observată ruta aeronavei în apropiere de Tunis, cu mai multe bucle trasate în zona aeroportului. Într-o altă secvență, femeia filmează norii prin hublou, în timp ce avionul traversează o zonă cu vizibilitate foarte redusă. Pasagera susține că zborul fusese unul liniștit până când aeronava s-a apropiat de destinație: „Pe 10 septembrie, zborul de la Istanbul spre Tunisia al companiei Turkish Airlines a decolat în timpul zilei. Întregul zbor a fost calm, dar imediat ce am început aterizarea, a devenit pur și simplu teribil. Niciodată nu mi-a fost atât de frică pentru viața mea, iar mama era cu mine”, a povestit aceasta în descrierea imaginilor publicate pe Instagram.

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„Pilotul a încercat să aterizeze de trei ori”

Potrivit relatării sale, echipajul ar fi încercat în repetate rânduri să aducă aeronava la sol. Femeia spune că avionul ar fi trecut printr-o zonă de furtună și că turbulențele au provocat panică printre oamenii aflați la bord: „Pilotul a încercat să aterizeze avionul de trei ori pe același aeroport, trecând printr-o furtună. De fiecare dată a început să se zguduie foarte puternic, iar a treia oară ne-am ridicat din nou”, a relatat pasagera. În videoclip se poate vedea și harta traseului parcurs de aeronavă în apropierea Tunisului. La un moment dat, peste imagini apare mesajul: „Vom muri! Vom muri!”, în timp ce pasagerii par vizibil speriați de ceea ce se întâmplă.
Pasagera mai susține că, după încercările de aterizare, oamenii de la bord au început să ceară ca aeronava să fie îndreptată către un alt aeroport: „Nu știu exact, dar la un moment dat se părea că pilotul a vrut să aterizeze din nou avionul acolo, trecând din nou prin furtună. Dar oamenii au început să intre și mai tare în panică și să strige: «Nu! Către cealaltă parte, vă rog, către alt aeroport!»”, a mai povestit aceasta.

Avionul a fost deviat către un alt aeroport

În cele din urmă, aeronava nu a mai aterizat la Tunis. „La final am aterizat pe aeroportul vecin. Poate datorită piloților Turkish Airlines totul a ieșit bine”, și-a încheiat femeia relatarea. Informația privind devierea este confirmată și de datele publice ale zborului. FlightRadar24 arată că zborul TK663 din 10 septembrie, operat cu aeronava înmatriculată TC-JTN, a fost deviat către Enfidha-Hammamet. Și istoricul disponibil pe www.flightaware.com marchează cursa din acea zi drept „Diverted”. Zborul TK663 este o cursă Turkish Airlines care leagă Istanbul de Tunis, cu o distanță de aproximativ 1.668 de kilometri între cele două aeroporturi.

În imaginile devenite virale pe rețelele sociale se observă atât harta traseului aeronavei în apropierea Tunisului, cât și condițiile meteo surprinse de la hublou. Pasagera și-a filmat inclusiv reacția în timpul momentelor tensionate și susține că avionul a trecut în repetate rânduri prin zona de furtună înainte ca echipajul să ia decizia de a ateriza pe un alt aeroport. Imaginile din video pot fi văzute și AICI.

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