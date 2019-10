O vizită la muzeu i-a salvat viața. Cum a descoperit o femeie că are cancer în timp ce admira opere de artă 

”În timp ce vizitam diferitele etaje ale muzeului, am ajuns la sala camerei termice. Așa cum fac toate familiie, am intrat și am admirat imaginea creată. Făcând asta, am observat o pată de căldură roșie în dreptul sânului meu stâng. Am crezut că este ciudat, comparând imaginea mea cu a celorlalți. Am făcut o fotografie și am vizitat muzeul în continuare.

Câteva zile mai târziu, mă uitam la fotografiile din telefon și am dat de aceeași imagine. Mulțumesc! Fără acea fotografie nu aș fi știut niciodată. Știu că nu acesta îi este scopul, dar mie mi-a salvat viața”, a mărturisit Ball.

Andrew Johnson, managerul general al muzeului, s-a arătat foarte impresionat de caz.

Termografia, cunoscută și sub numele de imageria termală, folosește o cameră care măsoară temperatura pielii pe suprafața sânului. Este un test non-invaziv, ce nu necesită iradiere. Celulee canceroase se multiplică foarte repede, având un metabolism mai ridicat, fapt pentru care determină un flux mai mare de sânge, ce face ca temperatura de la nivelul pielii să crească.