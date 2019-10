Momentul în care un bărbat diagnosticat cu cancer în fază terminală se căsătorește cu aleasa inimii, în spital: ”Am avut un mariaj de șapte ore!”

Astfel, Laura, partenera lui i-a îndeplinit dorința, iar pe patul de spital cei doi și-au jurat iubire veșnică.

Nu a îmbrăcat rochie de mireasă, însă a avut un buchet și câțiva oameni apropiați alături. Din nefericire, însă, șapte ore mai târziu, Gary a murit având-o alături pe femeia care-i devenise soție.

”Ne-am dorit timp, însă n-a fost să fie. Vinerea trecută, medicii ne-au spus că nu mai e timp și ne-au ajutat să organizăm ceremonia. Am fost cu mama, am luat inele și am chemat un preot. Ne-am căsătorit la ora șapte, iar câteva ore Gary a murit.”, a mărturisit Laura, potrivit Daily Mail.

”Și-a spus jurământul și apoi mi-a pus verigheta pe deget și m-a sărutat. În noaptea aceea am rămas lângă el. Ne-am uitat la un film, iar apoi am adormit. Ne-am trezit când butonul de panică s-a aprins. Gary nu mai putea să respire. Am avut doar șapte ore de căsnicie, dar sunt recunoscătoare că i-am putut oferi acele momente.”, a mai mărturisit femeia sfâșiată de durere.