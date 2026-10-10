Cum arată Panama după cutremurul puternic. Imagini cu șosele rupte și distrugerile provocate de seism

Panama se confruntă cu urmările unui cutremur puternic. Imaginile surprinse după seism arată amploarea distrugerilor. Șosele rupte, drumuri crăpate și case dărâmate au fost surprinse în zonele afectate.

Filmările care circulă pe rețelele de socializare arată un peisaj îngrijorător după seismul puternic din Panama. În unele locuri, drumurile au fost grav avariate, iar clădirile au fost distruse Seismul a surprins și oameni aflați pe munte, care au trecut prin momente tensionate.

Urmările cutremurului se resimt și în alte domenii. Un meci amical internațional al echipei naționale feminine de fotbal a statului Panama a fost anulat în urma seismului.

Imagini cu șosele rupte și distrugerile provocate de seism, în Panama

Imaginile din Panama arată cât de mari pot fi efectele unui cutremur și cât de repede se poate schimba situația atunci când pământul începe să se miște.

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Mai multe clădiri au fost avariate sau s-au prăbușit, iar vehiculele aflate în apropiere au fost prinse sub dărâmături. Printre cele mai impresionante imagini se numără cele cu mașini zdrobite sub resturile unui hotel prăbușit. Haosul lăsat în urmă de seism este vizibil și în alte zone afectate.

În orașul Penonomé, o clădire guvernamentală a suferit avarii. Din fericire, potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, nu au fost raportate victime. Autoritățile continuă să evalueze situația și pagubele produse de seism, scrie mirror.co.uk.

Marco Rubio, prima reacție după cutremurul din Panama: SUA mobilizează ajutor pentru zonele afectate

Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a reacționat după cutremurul puternic produs în sudul statului Panama. Oficialul american a transmis că urmărește cu atenție situația și a anunțat că Washingtonul este pregătit să ofere sprijin autorităților panameze.

Într-un comunicat oficial, Marco Rubio a subliniat că Statele Unite sunt alături de poporul panamez în aceste momente dificile. La solicitarea guvernului din Panama, Departamentul de Stat mobilizează rapid personal și resurse pentru a ajuta persoanele afectate de seism.

Marco Rubio a anunțat și măsuri de sprijin pentru cetățenii americani care ar putea avea nevoie de ajutor în urma cutremurului. Linia telefonică de urgență a Departamentului de Stat este disponibilă non-stop, șapte zile din șapte.

Cetățenii americani aflați în străinătate pot suna la +1-202-501-4444, în timp ce persoanele care se află în Statele Unite sau Canada pot apela +1-888-407-4747.

Reacția Washingtonului vine în contextul în care autoritățile evaluează efectele cutremurului din Panama și încearcă să ofere sprijin zonelor afectate.

Peste 45 de replici după cutremurul din Panama. A fost ridicată și alerta de tsunami

Panama a continuat să fie zguduită de numeroase replici după cutremurul puternic de vineri. Seismologii au înregistrat peste 45 de mișcări seismice, unele dintre ele având magnitudini de 5,8, 5,5 și 5,2. Multe dintre replici au fost prea slabe pentru a fi simțite de populație.

Specialiștii de la Universitatea din Panama au monitorizat activitatea seismică și au urmărit evoluția situației după cutremur.

Alerta de tsunami a fost ridicată în mai multe țări

Veștile au fost ceva mai liniștitoare în privința riscului de tsunami. Avertismentul emis după cutremurele de vineri a fost ridicat pentru zonele de coastă din Panama, Columbia, Ecuador, Nicaragua și Guatemala. Au fost anulate și alertele emise de El Salvador și Chile pentru Insula Paștelui.

Cu toate acestea, efectele seismului s-au făcut simțite în apropierea coastei. Néstor Luque, directorul Institutului de Geostiințe din cadrul Universității din Panama, a explicat că specialiștii se așteptau la valuri cu înălțimi cuprinse între unu și trei metri în zona insulei Cañas și pe coasta de sud a provinciei Los Santos.

Dincolo de aceste zone, nu erau anticipate valuri de mari dimensiuni.

Potrivit specialistului, apa mării ajunsese deja până la locuințele aflate în apropierea coastei de pe insula Cañas. Situația a evidențiat riscurile cu care s-au confruntat comunitățile de pe litoral după cutremurul din Panama.

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