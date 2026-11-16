De ce se tem americanii de 17 noiembrie 2026? Zvonurile despre un blackout de amploare, episodul din Familia Simpson și ce spun autoritățile despre presupusa pană de curent.

De ce se tem americanii de 17 noiembrie 2026 | Profimediaimages.ro

Data de 17 noiembrie 2026 a devenit subiectul unor teorii virale despre un posibil blackout de proporții în Statele Unite. Imagini din Familia Simpson, informații despre un test național de alertare, un plan al Pentagonului și recentele probleme tehnice au alimentat speculațiile.

Există însă un avertisment oficial privind o pană masivă de curent? Iată ce se știe și ce au verificat autoritățile și publicațiile internaționale.

De ce se tem americanii de 17 noiembrie 2026. Zvonul despre o pană uriașă de curent și ce spun autoritățile

Pe internet circulă tot mai multe mesaje despre un posibil blackout în Statele Unite, programat pentru 17 noiembrie 2026. Unele postări vorbesc despre o pană de curent care ar putea afecta milioane de oameni, iar altele fac legătura cu o presupusă predicție din serialul „Familia Simpson”. În spatele acestor teorii se află însă câteva evenimente reale, care au fost interpretate și răspândite într-un mod înșelător.

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Pe 17 noiembrie chiar are loc un eveniment în SUA

Există un eveniment confirmat pentru data de 17 noiembrie, dar acesta nu are legătură cu o pană de curent. Agenția Federală pentru Managementul Situațiilor de Urgență (FEMA) și Comisia Federală pentru Comunicații (FCC) au programat un test național al sistemului de alertare de urgență.

Testul va începe la ora 14:20, pe Coasta de Est a Statelor Unite, adică la ora 21:20 în România. În acel moment, posturile americane de radio și televiziune vor transmite un mesaj special, prin care va fi verificată funcționarea sistemului de avertizare a populației.

Autoritățile au precizat că oamenii nu trebuie să facă nimic în timpul testului. De asemenea, acesta nu presupune oprirea curentului electric sau a internetului.

Informația a fost anunțată oficial de FCC, într-un comunicat publicat pe 16 septembrie 2026, pe site-ul fcc.gov.

Au prezis Simpsonii un blackout pe 17 noiembrie?

Un alt motiv pentru care data de 17 noiembrie a atras atenția pe internet este legat de serialul „Familia Simpson”. Pe TikTok și X au apărut imagini dintr-un episod difuzat în 2023, în care este menționată data de 17 noiembrie. În poveste, orașul Springfield rămâne fără electricitate timp de mai multe zile.

Pornind de la aceste imagini, unii internauți au făcut legătura cu data de 17 noiembrie 2026 și au susținut că serialul ar fi anticipat un blackout major în Statele Unite sau chiar la nivel mondial.

Informația a fost verificată de agenția braziliană de fact-checking Lupa, care a explicat că episodul nu reprezintă o predicție pentru anul 2026 și nu anunță un blackout global. Și publicația Parade a analizat imaginile și afirmațiile distribuite online.

Verificările au fost publicate de agencialupa.org și parade.com, pe 9 și 13 noiembrie 2026.

Pentagonul pregătește bazele militare pentru situații de urgență

Un alt element care a alimentat zvonurile este programul FORTRESS America, prin care Pentagonul urmărește să crească independența energetică a bazelor militare americane.

Au apărut informații potrivit cărora unele baze ar trebui să poată funcționa până la 90 de zile fără să depindă de infrastructura publică de energie. Pe rețelele sociale, această informație a fost transformată într-un presupus avertisment despre un blackout de 90 de zile în Statele Unite.

În realitate, planul are legătură cu pregătirea infrastructurii militare pentru situații de urgență. Scopul este ca bazele să își poată continua activitatea chiar dacă apar probleme la rețelele publice. Programul nu reprezintă un anunț privind o viitoare întrerupere a alimentării cu energie electrică, notează Air & Space Forces Magazine și Parade.

Problemele recente din SUA au alimentat zvonurile despre blackout

Teoriile despre o posibilă pană de curent au fost alimentate și de câteva probleme tehnice apărute în Statele Unite în luna noiembrie.

Pe 12 noiembrie, mai multe servicii Microsoft, inclusiv Outlook, au întâmpinat probleme de funcționare. O zi mai târziu, pe 13 noiembrie, traficul aerian american a fost afectat de o defecțiune importantă.

Pe 15 noiembrie, publicația The Economic Times a relatat despre zvonurile privind un posibil atac cibernetic de amploare, despre care se spunea că ar putea avea loc pe 17 noiembrie.

Pe internet, unele postări au pus toate aceste evenimente cap la cap și au sugerat că ar face parte dintr-o operațiune coordonată, care ar putea duce la un blackout. Până acum, însă, nu există dovezi care să confirme o asemenea legătură.

Există un avertisment oficial privind un blackout în SUA?

Deși teoria a devenit virală, nu există un avertisment oficial care să anunțe o pană generalizată de curent în Statele Unite pe 17 noiembrie 2026.

Presa internațională a analizat afirmațiile distribuite pe rețelele sociale. BBC, printr-o relatare preluată de NewsZ, și publicația braziliană UOL au explicat că zvonul pornește de la evenimente reale, dar le combină cu interpretări speculative.

În aceeași categorie au ajuns și recomandările autorităților privind pregătirea unor provizii pentru cel puțin 72 de ore. În unele postări, aceste sfaturi au fost prezentate drept dovezi că un eveniment major ar urma să aibă loc în curând.

În realitate, recomandarea de a avea la îndemână apă, alimente și alte lucruri necesare pentru câteva zile face parte din măsurile generale de pregătire pentru situații de urgență. Nu reprezintă confirmarea unui blackout iminent.

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