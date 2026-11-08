Blackout de 72 de ore: planul de urgență pentru populație. Ce trebuie să ai în casă dacă se opresc curentul, apa și comunicațiile

O pană de curent care se prelungește timp de trei zile ar putea da peste cap întreaga viață de zi cu zi. Nu doar locuințele ar rămâne fără lumină, ci și magazinele, bancomatele, benzinăriile, transportul și rețelele de alimentare cu apă ar putea deveni nefuncționale.

Un astfel de scenariu, denumit „Black Sky”, presupune o întrerupere majoră a alimentării cu energie electrică, suficient de gravă încât să afecteze simultan mai multe servicii esențiale.

Riscurile nu sunt doar teoretice. În decembrie 2015, locuitorii orașului britanic Lancaster au trecut printr-o experiență asemănătoare, după ce râul Lune a ieșit din matcă și a provocat întreruperea alimentării cu energie electrică pentru aproximativ 61.500 de persoane.

Ce efecte ar putea avea o pană de curent de 72 de ore

Consecințele s-au resimțit rapid. Gara și benzinăriile au fost închise, magazinele nu au mai putut funcționa normal, iar numeroase bancomate au devenit inutilizabile.

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Nici traficul nu a fost ocolit de probleme, deoarece semafoarele nu mai funcționau. În unele zone, oamenii au întâmpinat dificultăți și în privința alimentării cu apă, întrucât pompele de distribuție aveau nevoie de electricitate.

Au existat probleme inclusiv cu mijloacele de comunicare. Printre puținele sisteme care au continuat să funcționeze s-au numărat telefoanele fixe tradiționale, conectate prin cabluri de cupru, și radioul FM. Un post local a reușit să transmită în continuare cu ajutorul unui generator de urgență.

Experiența a demonstrat cât de vulnerabile pot deveni serviciile de care depinde populația atunci când alimentarea cu energie electrică este întreruptă. Specialiștii avertizează că efectele se pot extinde inclusiv asupra canalizării și gestionării apelor uzate, iar lipsa alimentării cu apă poate agrava rapid situația.

Planul pregătit de Marea Britanie pentru a menține populația informată

Pentru a evita ca oamenii să rămână fără informații în cazul unei crize majore, autoritățile britanice au pregătit un sistem special de comunicare. BBC ar urma să asigure transmiterea mesajelor de interes public timp de cel puțin 72 de ore, chiar dacă internetul și rețelele obișnuite nu mai sunt disponibile.

Planul presupune amenajarea unui studio radio destinat exclusiv situațiilor de urgență, unde aproximativ 100 de angajați ar putea lucra pentru a menține emisia. Spațiul ar avea linii de comunicații securizate, independente de internet, dar și rezerve de apă, alimente și combustibil pentru trei zile.

Informațiile ar fi pregătite în avans împreună cu autoritățile și ar include recomandări practice pentru populație. Oamenii ar putea afla câtă apă trebuie să consume zilnic, cum să gestioneze deșeurile sanitare în lipsa apei curente și ce măsuri să ia pentru a se proteja.

Jurnaliștii din diferite regiuni ar putea transmite informații din centrele de urgență, folosind echipamente de comunicații prin satelit. Ulterior, mesajele ar ajunge la populație prin intermediul posturilor de radio FM, alimentate cu generatoare pe motorină. Unele dintre aceste instalații au rezerve de combustibil cuprinse între 5.000 și 40.000 de litri, suficiente pentru a susține transmisiunile timp de aproximativ trei zile.

Pana de curent din Europa a readus în atenție riscul unei crize majore

Subiectul a devenit și mai important după întreruperea masivă a alimentării cu energie electrică din aprilie 2025, care a afectat Spania, Portugalia și sud-vestul Franței. Evenimentul a demonstrat cât de repede pot apărea probleme atunci când infrastructura electrică nu mai funcționează.

Lord Harris, președintele Comisiei Naționale de Pregătire din Marea Britanie, a atras atenția asupra dependenței tot mai mari a societății de electricitate și de sistemele digitale. În opinia sa, eficiența urmărită în modernizarea infrastructurii poate deveni o vulnerabilitate dacă soluțiile de rezervă sunt eliminate.

Ce ar trebui să aibă oamenii în casă pentru trei zile fără electricitate

Pe lângă măsurile luate la nivel instituțional, autoritățile britanice încearcă să îi determine pe cetățeni să își pregătească propriile rezerve. Prin campania „Be Ready”, populația este încurajată să păstreze în locuințe obiecte care pot deveni esențiale în cazul unei situații de urgență.

Printre recomandări se numără:

- rezerve de apă potabilă;

- alimente care rezistă mai mult timp și nu necesită preparare complicată;

- lanterne și baterii de rezervă;

- un aparat de radio care funcționează cu baterii sau prin manivelă;

- o baterie externă pentru telefon;

- produse de prim ajutor;

- obiecte necesare pentru igienă și menținerea curățeniei.