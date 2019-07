Dezastru în India. Trei persoane au murit şi cel puţin 30 sunt prinse sub dărâmături în urma prăbuşirii unei clădiri în Mumbai

Trei persoane au fost ucise şi cel puţin încă 30 sunt prinse sub dărâmături în urma prăbuşirii unei clădiri în oraşul indian Mumbai, au informat autorităţile, conform BBC.

Cauza prăbuşirii clădirii din sudul Mumbaiului nu este cunoscută deocamdată.

Mumbai Police: Death toll rises to 3 in the Kesarbhai building collapse in Dongri, today. 8 people have been injured in the incident, so far.

Conform relatărilor, clădirea avea o vechime de 100 de ani. Inundaţiile recente ar fi putut contribui la acest incident.

Se estimează că astfel de dezastre duc la moartea a aproximativ 2000 de persoane în fiecare an în India. Printre cauze se numără standardele scăzute privind construirea clădirilor dar şi starea deplorabilă în care acestea ajung.

Echipaje de pompieri îi caută pe cei prinşi sub dărâmături, au declarat oficialii pentru BBC Marathi.

În imagini difuzate de televiziunile locale pot fi văzuţi localnici care formează un lanţ uman pentru a înlătura dărâmăturile. Conform relatărilor, cel puţin cinci persoane, printre care şi un copil, au fost salvate până acum.

Ambulanţele şi autospecialele de pompieri au fost nevoie să parcheze la distanţă de clădire pentru că strada pe care trebuiau să intre era prea strâmtă.

Zeci de clădiri s-au prăbuşit în Mumbai şi alte zone din India în ultimii ani, deseori în sezonul musonilor, între iunie şi septembrie.

