Din Europa până în Asia, tot mai multe țări le cer oamenilor să facă rezerve de urgență. Pentru ce se pregătesc

Tot mai multe țări recomandă kituri de urgență. Află de ce se pregătesc guvernele din Europa, Asia și America și ce recomandă autoritățile din România.

Din Europa până în Asia, tot mai multe țări le cer oamenilor să facă rezerve de urgență | Imagine generată cu AI

Din Europa până în Asia și America de Nord, autoritățile le recomandă cetățenilor să păstreze acasă apă, alimente, medicamente și alte produse esențiale pentru situații de urgență.

În unele țări, pregătirile vizează riscul unui conflict militar, în altele, cutremurele, uraganele sau întreruperile de electricitate.

Și România are recomandări oficiale privind rezervele necesare în cazul unei crize. Ce trebuie să conțină un kit de urgență și pentru câte zile ar trebui să fie pregătită fiecare familie?

De ce recomandă tot mai multe țări pregătirea pentru situații de urgență

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Tot mai multe guverne din Europa, Asia, America de Nord și Oceania îi îndeamnă pe cetățeni să își pregătească rezerve pentru situații de urgență. Recomandările includ apă, alimente neperisabile, medicamente și alte produse esențiale. Scopul este ca fiecare familie să se poată descurca o perioadă fără acces la magazine, apă curentă, electricitate sau ajutor imediat.

Perioada recomandată diferă de la o țară la alta. Unele autorități vorbesc despre 72 de ore, în timp ce altele recomandă provizii pentru șapte sau chiar zece zile. Printre riscurile luate în calcul se numără conflictele militare, atacurile cibernetice, cutremurele, inundațiile și furtunile puternice.

Potrivit informațiilor publicate de Comisia Europeană și de Guvernul Suediei, pregătirea populației este o măsură de prevenție. Aceste recomandări nu înseamnă că autoritățile se așteaptă la un război sau la o catastrofă iminentă. Unele dintre ele există de ani întregi, dar au devenit mai vizibile pe fondul tensiunilor geopolitice și al dezastrelor naturale.

Uniunea Europeană recomandă pregătirea pentru minimum 72 de ore

Pe 26 martie 2025, Comisia Europeană a prezentat Strategia Uniunii Europene pentru Pregătire, un plan menit să îmbunătățească modul în care statele membre răspund la situații de criză.

Potrivit Comisiei Europene, una dintre măsurile propuse este ca populația să fie pregătită să se descurce cel puțin 72 de ore fără ajutor extern. Mai exact, oamenii ar trebui să aibă la dispoziție suficiente resurse pentru a face față primelor trei zile ale unei situații de urgență.

Strategia ia în calcul mai multe amenințări, de la conflicte și atacuri cibernetice până la schimbări climatice și dezastre naturale. Planul european include și dezvoltarea unor ghiduri pentru cetățeni, precum și educație pentru situații de urgență în școli.

Recomandarea de a avea provizii pentru 72 de ore nu reprezintă o obligație generală de a cumpăra un kit de urgență. Este o măsură preventivă prin care oamenii pot fi mai bine pregătiți dacă serviciile esențiale sunt întrerupte temporar.

Suedia recomandă rezerve pentru cel puțin șapte zile. Ce trebuie să aibă oamenii în casă

Autoritățile din Suedia îi îndeamnă pe cetățeni să fie pregătiți să se descurce singuri timp de cel puțin o săptămână, în cazul unei situații de criză. Recomandarea vizează inclusiv scenariile în care oamenii rămân fără electricitate, apă curentă sau posibilitatea de a cumpăra alimente.

Potrivit informațiilor publicate pe Krisinformation.se și pe site-ul Guvernului Suediei, autoritățile au distribuit ghiduri despre comportamentul în situații de criză sau de război. Acestea includ sfaturi despre rezervele de apă și alimente, încălzirea locuinței și menținerea legăturii cu cei apropiați.

Pregătirea populației face parte din sistemul suedez de apărare civilă și are rolul de a-i ajuta pe oameni să facă față primelor zile ale unei crize.

Norvegia recomandă provizii pentru șapte zile fără ajutor extern

Și Norvegia recomandă gospodăriilor să aibă suficiente rezerve pentru aproximativ șapte zile. Autoritățile iau în calcul mai multe situații, de la pene de curent și fenomene meteorologice extreme până la crize de securitate.

Potrivit Direcției Norvegiene pentru Protecție Civilă (DSB), printre produsele necesare se numără apa, alimentele, medicamentele și mijloacele alternative de comunicare.

Scopul este ca oamenii să se poată descurca fără ajutor imediat, dacă serviciile esențiale sunt întrerupte. Astfel, echipele de intervenție se pot concentra mai întâi asupra persoanelor care au nevoie urgentă de sprijin.

Finlanda recomandă provizii pentru 72 de ore

În Finlanda, recomandarea oficială este ca fiecare gospodărie să aibă provizii pentru cel puțin 72 de ore, adică trei zile. Rezervele ar trebui să includă apă, alimente, medicamente și alte produse de bază.

Potrivit portalului oficial Suomi.fi, pregătirea este utilă atât în cazul unor crize de securitate, cât și atunci când apar pene de curent sau alte incidente care afectează viața de zi cu zi.

Autoritățile finlandeze subliniază că nu este nevoie ca oamenii să cumpere cantități exagerate de produse. O parte dintre rezerve pot fi asigurate prin alimentele și obiectele pe care le folosesc în mod obișnuit.

Danemarca recomandă provizii pentru trei zile. Ce trebuie să aibă fiecare gospodărie

Autoritățile din Danemarca recomandă populației să aibă suficiente rezerve pentru a face față unei situații de urgență timp de cel puțin trei zile. Printre produsele esențiale se numără apa potabilă, alimentele neperisabile și medicamentele necesare.

Potrivit Agenției Daneze pentru Managementul Situațiilor de Urgență, pregătirea este importantă în cazul unor crize care pot afecta infrastructura și serviciile de bază. Astfel, oamenii pot face față mai ușor unei perioade în care accesul la resurse devine dificil.

Germania recomandă rezerve pentru zece zile

În Germania, recomandările de protecție civilă prevăd pregătirea unor rezerve de apă, alimente și medicamente pentru aproximativ zece zile. Totuși, autoritățile subliniază că și proviziile pentru o perioadă mai scurtă pot fi de ajutor.

Potrivit Oficiului Federal pentru Protecție Civilă și Asistență în Caz de Dezastre (BBK), pregătirea gospodăriilor poate fi utilă în cazul dezastrelor naturale, al penelor de curent sau al întreruperilor în aprovizionare. Scopul este ca oamenii să aibă la îndemână cele necesare până la restabilirea serviciilor.

Franța recomandă un kit de urgență pentru 72 de ore

În Franța, autoritățile recomandă pregătirea unui kit care să asigure necesarul de bază pentru trei zile. Acesta poate fi util în cazul inundațiilor, furtunilor, accidentelor industriale sau al altor situații de criză.

Potrivit informațiilor publicate pe portalurile oficiale Gouvernement.fr și Géorisques, kitul poate include apă, alimente neperisabile, medicamente, o lanternă, un radio și copii ale documentelor importante. Aceste obiecte pot fi esențiale atunci când serviciile obișnuite nu mai sunt disponibile.

Țările de Jos recomandă pregătirea pentru cel puțin trei zile

Guvernul olandez îi îndeamnă pe cetățeni să se pregătească pentru cel puțin 72 de ore fără acces normal la serviciile esențiale. Autoritățile au publicat o listă cu obiectele utile într-un kit de urgență.

Potrivit Guvernului Țărilor de Jos, printre acestea se numără o lanternă, baterii, un radio, o trusă de prim ajutor, bani în numerar și copii ale documentelor importante. De asemenea, este recomandată păstrarea unei rezerve de apă potabilă de aproximativ trei litri de persoană pe zi.

Măsurile urmăresc să îi ajute pe oameni să facă față unor situații în care infrastructura sau serviciile esențiale sunt întrerupte. Pregătirea din timp poate reduce dificultățile din primele zile ale unei crize.

Belgia recomandă un kit de urgență pentru cel puțin 72 de ore

Autoritățile din Belgia recomandă pregătirea unui kit de urgență pentru situațiile în care serviciile esențiale nu mai funcționează. Acesta ar trebui să conțină apă, alimente, medicamente și obiecte care permit comunicarea în cazul unei pene de curent.

Potrivit portalului oficial Info-Risques, aceste măsuri sunt utile atât în cazul dezastrelor naturale, cât și al altor incidente majore. Scopul este ca oamenii să poată face față primelor 72 de ore ale unei crize.

Polonia recomandă provizii și bagaje de evacuare

Polonia a intensificat informarea populației cu privire la măsurile de protecție civilă. Autoritățile recomandă pregătirea unor provizii pentru cel puțin trei zile, dar și a unui bagaj care poate fi luat rapid în cazul unei evacuări.

Potrivit informațiilor publicate pe portalul oficial al Guvernului Poloniei, ghidurile includ recomandări pentru situații de criză, dezastre naturale și întreruperi ale serviciilor esențiale. Contextul de securitate din regiune are, de asemenea, un rol important în aceste măsuri.

Estonia recomandă rezerve pentru șapte zile

În Estonia, populația este încurajată să aibă suficiente provizii pentru a face față unei situații de urgență timp de aproximativ o săptămână. Rezervele ar trebui să includă apă, alimente, medicamente și mijloace alternative de comunicare.

Potrivit portalului oficial Ole Valmis, pregătirea este importantă atât în cazul crizelor de securitate, cât și atunci când infrastructura este afectată.

Letonia recomandă pregătirea pentru cel puțin 72 de ore

Autoritățile din Letonia recomandă cetățenilor să fie pregătiți pentru cel puțin trei zile fără ajutor imediat. Ghidurile de protecție civilă prezintă măsuri pentru situații de criză și posibile amenințări militare.

Potrivit informațiilor publicate pe Sargs.lv, recomandările includ și sfaturi despre evacuare și pregătirea bagajelor de urgență. Acestea îi pot ajuta pe oameni să reacționeze mai rapid dacă trebuie să își părăsească locuința.

Lituania recomandă provizii pentru trei zile

În Lituania, autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să se pregătească pentru a putea rezista cel puțin 72 de ore fără ajutor extern. Printre priorități se numără rezervele de apă și alimente, medicamentele necesare și un plan de evacuare.

Potrivit portalului oficial LT72, pregătirea pentru situații de urgență include și măsuri legate de securitate. Oamenii sunt încurajați să știe cum să reacționeze și ce lucruri esențiale trebuie să aibă la îndemână.

Cehia: primele 72 de ore sunt esențiale

În Cehia, recomandările oficiale pun accent pe pregătirea gospodăriilor pentru primele trei zile ale unei crize. Printre situațiile luate în calcul se numără inundațiile și întreruperile serviciilor esențiale.

Potrivit portalului 72h.gov.cz, pregătirea din timp îi poate ajuta pe cetățeni să facă față mai ușor unei situații neprevăzute.

Austria recomandă rezerve pentru până la 14 zile. Ce trebuie să știe populația

În Austria, autoritățile de protecție civilă recomandă pregătirea unor rezerve pentru aproximativ 10 până la 14 zile. Măsura este utilă în cazul unor pene de curent sau al întreruperilor în aprovizionare.

Potrivit Serviciului Austriac de Protecție Civilă, pregătirea din timp îi poate ajuta pe oameni să facă față mai ușor situațiilor în care produsele și serviciile de bază nu mai sunt disponibile.

Elveția recomandă alimente pentru șapte zile

În Elveția, populația este încurajată să păstreze acasă o rezervă de alimente pentru aproximativ o săptămână. Recomandările privind apa potabilă sunt stabilite separat.

Potrivit Oficiului Federal pentru Aprovizionare Economică Națională, aceste rezerve pot fi utile dacă aprovizionarea obișnuită este întreruptă. Scopul este ca gospodăriile să dispună de produsele necesare până la revenirea la normal.

Regatul Unit recomandă păstrarea unui kit de urgență

În Regatul Unit, autoritățile recomandă păstrarea unor produse esențiale pentru situații de urgență. Printre riscurile luate în calcul se numără inundațiile, furtunile și întreruperile de electricitate.

Potrivit campaniei oficiale britanice de pregătire pentru situații de urgență, fiecare gospodărie ar trebui să se gândească la lucrurile de care ar avea nevoie dacă serviciile obișnuite nu ar mai funcționa.

Irlanda recomandă pregătirea pentru situații de urgență

În Irlanda, autoritățile au publicat recomandări pentru situații precum fenomenele meteorologice extreme și întreruperile serviciilor esențiale. Printre produsele utile se numără apa, alimentele, medicamentele și sursele alternative de iluminat.

Potrivit Guvernului Irlandei, pregătirea gospodăriei poate reduce dificultățile apărute în timpul unei crize.

România recomandă un rucsac de urgență pentru trei până la cinci zile

Și în România există recomandări oficiale pentru pregătirea unui rucsac de urgență. Potrivit informațiilor publicate de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), acesta ar trebui să conțină obiecte care pot fi utile timp de trei până la cinci zile.

Lista include apă, alimente neperisabile, o trusă de prim ajutor, o pătură, un radio cu baterii, o lanternă și baterii de rezervă. Sunt recomandate și produse de igienă personală, un fluier, un briceag multifuncțional și fotocopii ale documentelor personale.

În lista pentru rucsacul de urgență este menționată o cantitate minimă de patru litri de apă. Aceasta nu trebuie confundată cu necesarul total de apă pentru întreaga perioadă de trei până la cinci zile.

Pregătirea este utilă în cazul cutremurelor, inundațiilor, evacuărilor și al altor situații neprevăzute. Un rucsac pregătit din timp poate ajuta oamenii să aibă la îndemână lucrurile esențiale atunci când trebuie să acționeze rapid.

Japonia recomandă provizii pentru cutremure, tsunami și alte dezastre

Japonia recomandă de mult timp pregătirea unor rezerve pentru cel puțin trei zile. În cazul dezastrelor de amploare, autoritățile încurajează populația să aibă provizii pentru aproximativ o săptămână.

Potrivit Agenției Japoneze pentru Managementul Dezastrelor și portalului oficial Gov Online, măsurile sunt importante în special din cauza riscului de cutremure, tsunamiuri și erupții vulcanice. Printre scenariile analizate se numără un posibil cutremur major în zona Nankai și unul care ar putea afecta Tokyo. Aceste scenarii nu reprezintă însă predicții privind data producerii unui cutremur.

Taiwan recomandă rezerve pentru șapte zile

În Taiwan, autoritățile recomandă gospodăriilor să păstreze provizii pentru aproximativ o săptămână. Separat, cetățenii sunt îndemnați să pregătească bagaje de evacuare, cu obiecte esențiale pentru una până la trei zile.

Potrivit informațiilor publicate pe portalul oficial al Guvernului din Taiwan și pe platforma de pregătire a Ministerului Apărării, măsurile vizează atât dezastrele naturale, cât și situațiile de securitate. Pregătirea din timp poate ajuta populația să reacționeze mai rapid în cazul unei crize.

Coreea de Sud recomandă kituri pentru situații de urgență

În Coreea de Sud, recomandările de protecție civilă includ pregătirea unor rezerve de apă, alimente și medicamente. Sunt utile și obiectele necesare în cazul unei evacuări.

Potrivit portalului oficial Safe Korea, pregătirea gospodăriilor este importantă în cazul dezastrelor naturale, incendiilor, inundațiilor și situațiilor de securitate.

Statele Unite recomandă un kit de urgență

În Statele Unite, Agenția Federală pentru Managementul Situațiilor de Urgență (FEMA) recomandă pregătirea unui kit cu produse de bază. Acesta ar trebui să conțină apă, alimente neperisabile, medicamente, o lanternă și baterii de rezervă.

Potrivit platformei oficiale Ready.gov, aceste provizii pot fi utile în cazul uraganelor, incendiilor de vegetație, inundațiilor și cutremurelor. Cantitățile necesare și perioada pentru care trebuie pregătite rezervele pot varia în funcție de regiune și de tipul de dezastru.

Canada recomandă pregătirea pentru cel puțin 72 de ore

Guvernul canadian recomandă gospodăriilor să aibă suficiente produse pentru a face față unei situații de urgență timp de cel puțin trei zile.

Potrivit Guvernului Canadei, kitul ar trebui să includă apă, alimente, medicamente, bani în numerar, o lanternă și documente importante. Recomandările vizează situații precum furtunile, inundațiile, incendiile și întreruperile de electricitate.

Australia: kiturile de urgență diferă de la o regiune la alta

În Australia, recomandările sunt publicate inclusiv de autoritățile statelor și teritoriilor. Printre principalele riscuri se numără incendiile de vegetație, cicloanele, inundațiile și furtunile puternice.

Potrivit informațiilor publicate pe portalurile oficiale Queensland Government și NSW State Emergency Service, proviziile ar trebui să includă apă, alimente, medicamente, documente și obiecte necesare unei eventuale evacuări. Perioada pentru care sunt pregătite rezervele depinde de riscurile din fiecare zonă.

Noua Zeelandă recomandă pregătirea pentru cutremure și tsunamiuri

În Noua Zeelandă, autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să se pregătească pentru situații de urgență. Printre riscurile importante se numără cutremurele, tsunamiurile, inundațiile și erupțiile vulcanice.

Potrivit platformei oficiale Get Ready, gospodăriile ar trebui să aibă rezerve de apă și alimente și să pregătească un plan de evacuare.

Ce trebuie să conțină un kit de urgență

Un kit de urgență trebuie adaptat nevoilor fiecărei gospodării și recomandărilor autorităților locale. În general, acesta ar trebui să includă:

Apă potabilă, în cantitate suficientă pentru toate persoanele din locuință.

Alimente neperisabile, ușor de consumat.

Medicamentele folosite în mod obișnuit și o trusă de prim ajutor.

O lanternă, baterii de rezervă și un radio care funcționează fără priză.

O baterie externă încărcată pentru telefon.

Bani în numerar, în cazul în care plățile electronice nu funcționează.

Copii ale documentelor importante.

Produse de igienă, pături și haine potrivite sezonului.

Produse speciale pentru copii, persoane cu nevoi medicale sau animale de companie, dacă este cazul.

Potrivit recomandărilor publicate de Ministerul Afacerilor Interne din România, Guvernul Țărilor de Jos și Ready.gov, pregătirea din timp poate reduce dificultățile din primele zile ale unei crize.

De ce sunt importante primele 72 de ore după un dezastru

În cazul unui dezastru major, echipele de intervenție se pot confrunta cu un număr foarte mare de solicitări. Drumurile pot deveni impracticabile, transporturile pot fi întrerupte, iar alimentarea cu apă și electricitate poate fi afectată.

În același timp, magazinele și farmaciile pot fi închise temporar, iar rețelele de telefonie și internet pot funcționa cu dificultate. Rezervele păstrate acasă îi ajută pe oameni să se descurce până când serviciile sunt restabilite.

Potrivit Comisiei Europene și portalului oficial finlandez Suomi.fi, pregătirea pentru primele 72 de ore este un reper important în planificarea măsurilor de urgență. Această perioadă nu reprezintă însă o garanție că ajutorul va ajunge exact după trei zile.

Ce au în comun recomandările din toate aceste țări

Deși riscurile diferă de la o regiune la alta, scopul recomandărilor este același: oamenii trebuie să poată face față unei situații de criză până la restabilirea serviciilor esențiale.

În Europa de Nord și de Est, ghidurile acordă o atenție vizibilă și situațiilor de securitate. În Japonia și Taiwan, pregătirea pentru dezastre naturale are un rol important. În America de Nord și Oceania, autoritățile pun accent pe riscuri precum furtunile, inundațiile și incendiile de vegetație.

Aceste recomandări nu înseamnă că guvernele anticipează un eveniment mondial iminent. Multe dintre ghiduri fac parte de mai mult timp din politicile obișnuite de protecție civilă.

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