Furnicuțele 2026. Lista esențială pentru supraviețuire. Kit-ul de 72 de ore recomndat de Raed Arafat

Episodul 1 din data de 20 aprilie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, explică ce trebuie să conțină rucsacul de urgență pentru situații critice. Acesta recomandă obiecte esențiale precum radio pe baterii, lanternă, fluier, apă, alimente neperisabile pentru 72 de ore și medicamente. Oficialul subliniază importanța pregătirii din timp pentru a face față unor situații neprevăzute.

Luni, 20.04.2026, 17:30