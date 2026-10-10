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Donald Trump a ales o nouă purtătoare de cuvânt la Casa Albă. Cine este femeia care îi gestiona postările pe Truth Social

Donald Trump a numit-o pe Katie Zacharia în funcția de purtătoare de cuvânt a Casei Albe. Avocata și comentatoarea conservatoare îi va lua locul lui Karoline Leavitt și va avea misiunea de a transmite public mesajele administrației americane.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Sambata, 10 Octombrie 2026, 11:28 | Actualizat Sambata, 10 Octombrie 2026, 11:45
Donald Trump a ales o nouă purtătoare de cuvânt la Casa Albă | Instagram/ Katie Zacharia
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Avocata și comentatoarea conservatoare apropiată mișcării MAGA a fost aleasă de Donald Trump pentru funcția de purtătoare de cuvânt a Casei Albe. Numirea a fost confirmată de Casa Albă printr-un mesaj publicat pe platforma X. Katie Zacharia are 42 de ani și va avea un rol important în comunicarea mesajelor președintelui american către presă și public.

Cine este Katie Zacharia, femeia aleasă de Donald Trump pentru funcția de purtătoare de cuvânt a Casei Albe

Katie Zacharia locuiește în California și a absolvit Universitatea Pepperdine din Malibu, unde a urmat atât studiile universitare, cât și Facultatea de Drept, potrivit profilului său de LinkedIn.

Este avocată, specialistă în comunicare și comentatoare politică. A devenit cunoscută și prin aparițiile sale la posturile conservatoare Fox News și Newsmax.

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Femeia în vârstă de 42 de ani a atras atenția și prin pozițiile sale politice. La începutul acestui an, ea a povestit, într-un articol publicat de New York Post, că proprietarul sălii de fitness pe care o frecventa i-a cerut să nu mai poarte o șapcă inscripționată cu sloganul „Make America Great Again” (MAGA), asociat cu Donald Trump.

Ce experiență are Katie Zacharia în administrația americană

Cariera sa include mai multe funcții în domeniul comunicării și al politicii republicane. Potrivit CNN, Katie Zacharia a intrat în contact cu politica republicană încă din timpul administrației George W. Bush, când a efectuat un stagiu la Comitetul Național Republican, în 2006.

Între februarie și aprilie 2026, ea a ocupat o funcție de comunicare în cadrul Departamentului pentru Securitate Internă al SUA (DHS), unde a lucrat ca purtătoare de cuvânt și secretar adjunct pentru afaceri publice.

În prezent, ea este consilier principal de comunicare la Trump Media & Technology Group, compania care deține Truth Social, platforma folosită frecvent de Donald Trump pentru a-și transmite mesajele.

Katie Zacharia îi ia locul lui Karoline Leavitt

Katie Zacharia urmează să preia funcția de purtătoare de cuvânt a Casei Albe de la Karoline Leavitt, care a ocupat acest post la începutul celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump.

Karoline Leavitt a părăsit administrația la sfârșitul lunii august, după ce a născut al doilea copil, pentru a petrece mai mult timp cu familia. Ulterior, a fost anunțată colaborarea sa cu Fox News.

Potrivit CNN, înainte de a-i propune funcția lui Katie Zacharia, Donald Trump a discutat cu mai mulți apropiați și consilieri, inclusiv cu Karoline Leavitt.

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