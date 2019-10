Două copile, la un pas de moarte, după ce tatăl lor le-a pus vin în loc de lapte în biberon: „Le-am găsit pe stradă, leșinaseră”

Marina și Luda, două fetițe de patru și doi ani, au ajuns de urgență la spital, după ce vecinii le-au văzut căzute pe stradă. Copilele, înfometate, și-au rugat tatăl să le dea ceva de mâncare. Bărbatul, în schimb, le-a dat să bea câte un biberon de vin.

Potrivit presei locale, cele două surori erau înfometate și și-au rugat tatăl să le de ceva de mâncare. Bărbatul, Micola, le-a umplut biberoanele cu vin și le-a trimis afară.

Marina și Luda au leșinat pe stradă. Au fost găsite, aproape moarte, de o vecină îngrijorată, care a și chemat imediat o ambulanță.

„Le-am văzut întinse pe stradă, aproape de casa lor. Am încercat să le trezesc, dar nu am reușit. Miroseau îngrozitor a alcool. Lângă ele am găsit câte un biberon, cu un lichid roz înăuntru”, a povestit Tatiana Șotic, vecina fetelor.

Cele două copile au fost duse de urgență la spital, în comă alcoolică.

„Pacientele au ajuns la spital în comă alcoolică, în stare critică. În acest moment, sunt în stare stabilă”, a declarat Serghei Minaev, șeful secției de Terapie Intensiavă a Spitalului Regional Chaplin, din Ucraina.

Autoritățile au deschis o anchetă în acest caz.