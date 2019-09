Ea e femeia cu sânge albastru! A ajuns de urgență la spital și a uimit medicii! Motivul pentru care culoarea sângelui ei s-a schimbat - Foto

O femeie în vârstă de 25 de ani din statul american Rhode Island a ajuns de urgență la spital și a uimit medicii, care au constatat că sângele ei avea culoarea albastru închis.

Femeia a ajuns la spital având dificultăți în a respira și cu pielea albăstruie, fără să aibă habar că și sângele ei devenise albastru.

Tânăra a făcut o greșeală din cauza căreia s-a îmbolnăvit de methemoglobinemie - o boală caracterizată de o creștere anormală a concentrației sangvine de methemoglobină (metHb), o moleculă incapabilă să transporte oxigenul.

Cauza a fost aceea că tânăra înghițise prea multe calmante pentru dureri dentare. Calmanetele conțineau benzocaină, un anestezic local.

Cazul tinerei a fost publicat în The New England Journal of Medicine.

Din fericire, femeia s-a recuperat complet, culoarea sângelui ei revenind la normal.