Escapada romantică a unui cuplu s-a terminat tragic! Tânăra a murit după ce a căzut de la 60 de metri într-o cascadă: „Astăzi mi-am pierdut sufletul pereche”

Perechea s-a așezat în vârful prăpastiei Kinder și a vorbit despre viitorul lor și despre visele lor de a construi o casă împreună, dar în timp ce s-au ridicat să plece Hannah au alunecat și s-au cufundat la poalele cascadei.

„Ne-am dus să rătăcim puțin și ne-am așezat pe niște stânci”, a spus Adam. „Am fost amândoi foarte fericiți, când ne-am hotărât să cumpăram prima casă a doua zi, care a fost și ziua mea de 30 de ani. Am stat doar câteva minute, apoi ne-am ridicat să mergem. Hannah s-a întors și piciorul ei a alunecat pe stânci. M-am întins să-i prind geanta, dar nu am putut să o apuc la timp și ea a căzut. M-am uitat, dar nu am putut să o văd pentru că vderea mea nu e prea bună. Am strigat-o pe mama Hannei și ea a venit. Am încercat să coborâm, dar a trebuit să ne întoarcem" a adăugat acesta.

Treizeci de minute mai târziu i s-a spus vestea devastatoare că Hannah era moartă. Ancheta aflat că, în timp ce au apelat la 911, doi salvamontiști au sosit la fața locului și unul dintre ei a ajuns în cele din urmă la poalele muntelui, dar femeia era decedată..

A suferit leziuni cerebrale catastrofale după aterizarea pe stânci. Poliția, paramedicii, echipa de salvare montană Scout Kinder, ambulanța aeriană locală și garda de coastă Humberside au fost implicați în recuperarea femeii moarte.