EXPLOZIE în timpul unui miting organizat de noul prim-ministru!

O explozie, cauzată probabil de o grenadă, a avut loc sâmbătă dimineaţă în Piaţa Meskel din Addis Abeba, în cursul unui eveniment politic la care participau mii de oameni.

Agenții de securitate au intervenit imediat și primul-ministru a fost evacuat din zona cu pricina. Din primele informații furnizate de cei de la Al Jazeera, autoritățile au anunțat că există câteva persoane decedate și mai bine de zece persoane au fost rănite.

Explosion at rally attended by Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed in Addis Ababa - 23 June 2018 #Ethiopia #AbiyAhmed pic.twitter.com/TJfBKJgPLN