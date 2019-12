Exportul unui tablou Thomas Gainsborough, blocat temporar de Guvernul britanic

Tabloul „Going to Market, Early Morning”, evaluat la 8 milioane de lire sterline, a fost vândut la Sotheby’s, în iulie, unui colecţionar privat. Solicitarea făcută de noul proprietar de a-l scoate în afara Marii Britanii a fost blocată temporar de Helen Whately, ministrul Culturii.

„Gainsborough este unul dintre cei mai importanţi artişti peisagişti britanici şi opera lui încă uimeşte publicul după 250 de ani”, a spus ea. „Această lucrare este un exemplu superb şi sper că poate fi găsit un cumpărător britanic pentru a-i putea găsi o nouă casă în colecţia noastră naţională”.

Blocarea exportului a fost aplicată la recomandarea RCEWA (Reviewing Committee on the Export of Works of Art), care a spus că tabloul este „una dintre cele mai mari realizări ale lui Gainsborough”.

Născut în Suffolk, în 1727, Gainsborough a fost membru fondator al Academiei Regale şi pictor preferat al regelui George III.