Transgender și fără adăpost: O combinație fatală.O persoană transgender a fost împușcată mortal după ce a folosit baia femeilor într-un restaurant McDonald's

Un individ spune, în înregistrare, referindu-se la victimă cu un pronume masculin: "Să fii sigur că mă duc și îl împușc!"

Oamenii și-au exprimat regretul față de decesul doamnei Negrón prin hashtaguri precum: "#SeLlambaAlexa" și "Her name was Alexa/Numele ei era Alexa", și totodată au adus în atenţia publicului larg discriminările și pericolele cu care persoanele din comunitatea LGBTQ+ se confruntă.

Pedro Julio Serrano, un activist al comunității LGBT+, a sunat la autorități pentru a investiga această crimă sub umbrela unei infracțiuni motivate de ură.

Domnul Serrano, într-o declarație publicată pe site-ul său, spune că Alexa a fost "urmărită și vânată" înainte de a fi omorâtă, atașând videoclipul care demonstrează că această crimă a fost una motivată de ură și intoleranță.