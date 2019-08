Forţe chineze, adunate în apropiere de Shenzhen, constată AFP

Forţe chineze, aparent din cadrul poliţiei, erau adunate joi pe un stadion la Shenzhen, metropola situată la porţile teritoriului autonom Hong Kong, a constatat un jurnalist AFP.

Bărbaţi în uniformă - care puteau fi câteva mii - erau înconjuraţi de camioane şi blindate de transport de trupe.

Jurnalistul AFP i-a văzut pe bărbaţi defilând şi antrenându-se pe jos, în timp alţii circulau cu motocicleta în afara stadionului, situat la mai puţin de şapte kilometri de frontiera Hong Kongului.

Motivul prezenţei lor la stadion era necunoscut.

We can confirm the presence of a large number of Chinese paramilitary troops stationed at a sports complex in Shenzhen, just miles from the border with Hong Kong. Some seen here carrying shields and helmets. An officer wouldn’t tell us why they were there and forced us to leave.

— Matt Rivers (@MattRiversCNN)

După două luni de manifestaţii la Hong Kong în favoarea democraţiei, Beijingul a lăsat în ultimele zile să planeze spectrul uneii intervenţii în vederea restabilirii ordinii în fosta colonie britanică.

Înregistrări video în care apar convoaie militare îndreptându-se către Shenzhen au fost difuzate de presa de stat.

În contextul în care unele manifestaţii au luat o întorsătură violentă, regimul comunist a acuzat miercuri contestatarii de la Hong Kong de comiterea unor acte ”cvasiteroriste”.

Hong Kongul a fost retrocedat Chinei în 1997, însă teritoriul cu şapte milioane de locuitori îşi păstrează un statut special, cu un Guvern în principiu autonom şi o monedă diferită de yuanul chinez.

Armata chineză, care dispune de o garnizoană de câteva mii de oameni la Hong Kong, se presupune că nu se amestecă în afacerile teritoriului, însă ea poate să o facă la cererea autorităţilor locale.

Sursa : news.ro