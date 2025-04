Cum a reușit Vlad Gherman să slăbească 11 kilograme în 4 luni. Cum arată acum actorul după transformare

Vlad Gherman a arătat într-o postarea pe rețelele de socializare transformarea lui din ultimele 4 luni.

Vlad Gherman a vorbit deschis pe contul lui de Instagram despre kilogramele în plus pe care le acumulase și cum a reușit să scape de ele.

Cum a reușit Vlad Gherman să slăbească 11 kilograme

Actorul Vlad Gherman le-a dezvăluit prietenilor săi virtuali că a reușit să slăbească destul de mult în ultimele patru luni și a mărturisit și la ce trucuri a apelat.

Citește și: Oana și Vlad Gherman au împlinit un an de la cununia civilă. Ce mesaj emoționant i-a transmis actorul soției sale

Articolul continuă după reclamă

Vlad a postat două fotografii, una din ianuarie 2025 și alta din aprilie 2025 pentru a arăta evoluția lui, iar la descrierea a explicat prin ce transformare a trecut.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Am slabit 11 kg in 4 luni si sunt tare mandru de mine! Cum am reusit? 70% din reteta succesului consta in alimentatie, 30% in miscare.

In cazul meu miscarea e constituita din antrenamentele regulate la sala, tenis de 2 ori pe saptamana si padel de 2-3 ori pe saptamana, iar regimul meu este urmatorul:

Pe stomacul gol beau un shot pentru imunitate facut in casa, la micul dejun mananc fie un iaurt cu seminte de chia si pudra proteica (cu fructe de padure si mix de alune ca topping), fie o omleta sau oua fierte cu cateva legume (rosii cherry, castraveti, avocado).

La pranz avem mancare de regim comandata (mancare variata pentru fiecare regim/dieta in parte), iar la cina fie un shake proteic sau inghetata proteica facuta in casa. Oana mai bea si Kefir seara (e foarte sanatos, dar mie nu imi place🤣🤣).Cam asta mancam noi zilnic si facem miscare cat de des putem! 🙏🏼

Cred ca cel mai important lucru pe care l-am sesizat la mine dupa ce au aparut primele rezultate a fost ambitia si consider ca e greu ( foarte greu ) sa integrezi miscarea in programul fiecarui om, dar oricine poate sa manance mai sanatos si mai cumpatat”, a scris actorul la descrierea postării.

Citește și: Oana Moșneagu rupe tăcerea despre relația dintre soțul său și Cristina Ciobănașu. Ce a îngrozit-o la începutul relației

Postarea lui de Instagram a adunat peste 5000 aprecieri, iar fanii l-au felicitat în secțiunea de comentarii pentru reușita lui.

Unii l-au întrebat ce rețete proteice folosește, în timp ce alții i-au spus că această transformare a lui poate i se datorează și Oanei.

Vlad și Oana Gherman au recunoscut că au din ce în ce mai multă grijă de sănătatea lor și s-au focusat foarte mult în ultima vreme pe sport și alimentație pentru a se bucura din plin de felul în care arată.

Citește și: Cum și-a sărbătorit Vlad Gherman ziua de naștere. Care este cea mai mare dorință a actorului