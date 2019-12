Fostul director FBI James Comey recunoaşte ”neglijenţe” în ancheta rusă, Trump îi cere să-i prezinte scuze şi sugerează că poate fi condamnat la ”mai mulţi ani” de închisoare

Comey a apreciat, în acest interviu acordat Fox News, că mandatul FBI cu privire la supravegherea lui Page, pe carel-a semnat, conţinea ”erori semnificative”.

Exclusively on FOX News Sunday: Chris Wallace asks Former FBI Director James Comey if the IG Report vindicates him. Director Comey responds to previous statements he made in 2018 about the Carter Page FISA warrant being handled appropriately: "There was real sloppiness."

”Au existat adevărate neglijenţe. 17 lucruri ar fi trebuit să se afle în mandate sau ar fi trebuit evocate şi caificate diferit”, a declaart Comey.

Aceste erori sunt detaliate într-un raport al Inspectorului General al Departamentului Justiţiei, publicat la 9 decembrie.