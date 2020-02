Bătălia dintre doi șoareci pe un peron de metrou devine fotografia anului la secțiunea "animale săbatice"

Fotografia lui Rowley, denumită ”Cearta din stație”, fost selectată de către Muzeul de Istorie Naturală din Londra, alături de alte 24 de imagini, pentru finala concursului ”Fotograful anului 2019”, la secțiunea rezervată fotografiilor cu protagoniști din regnul animal. În concurs au fost înscrise, în acest an, 48.000 de imagini din 100 de țări. Procesul de votare s-a încheiat pe 4 februarie 2020. Imaginea realizată de acesta a câștigat LUMIX People's Choice Award Wildlife Photographer of The Year.

"Toată lumea ştie de existenţa şoarecilor de la metrou, dar nu cred că au mai fost văzuţi dintr-o astfel de perspectivă până acum", a declarat pentru CNN Rowley, un documentarist de 25 de ani care lucrează la BBC.