Gandhi - „trădător”, la 150 de ani de la naştere. Cenuşa păstrată într-un templu, furată

O parte din cenuşa lui Gandhi, păstrată într-un templu din centrul Indiei, a fost furată în preajma zilei în care se împlineau 150 de ani de la naşterea celui supranumit părinţele independenţei ţării, iar hoţii au vandalizat fotografii ale lui, scriind cu vopsea verde „trădător”, potrivit BBC.

Cenuşa se afla într-un memorial din centrul Indiei din 1948, anul în care Gandhi a fost asasinat de un extremist hindus.

În ciuda faptului că era un hindus devotat, unii dintre liderii religioşi îl considerau trădător deoarece milita pentru unitatea hindu-musulmană.

Poliţia din Rewa, aflată în statul Madhya Pradesh, a confirmat pentru BBC că anchetează furtul, iar acţiunea este văzută ca potenţială tulburare a păcii.

Mangaldeep Tiwari, îngrijitor la memorialul Bapu Bhawan, unde era păstrată cenuşa, spune că furtul este „ruşinos”.

„Am deschis porţile devreme dimineaţă pentru că era ziua de naştere a lui Gandhi (2 octombrie, n.r.). Când am revenit în jurul orei 23.00, am văzut că rămăşiţele pământeşti al lui Gandhi lipsesc şi că faţa lui a fost ştearsă de pe afiş”, a povestit el pentru site-ul indian The Wire.

Poliţia a intervenit după ce liderul politic Gurmeet Singh a depus o plângere.

„Această nebunie trebuie să înceteze. Cer poliţiei din Rewa să verifice camerele de supraveghere instalate la Bapu Bhawan”, a spus el pentru acelaşi site.

Gandhi a iniţiat o mişcare paşnică de rezistenţă faţă de conducerea britanică din India, devenind o figură motivaţională pentru oameni din întreaga lume. Cei mai mulţi indieni în consideră „părintele naţiunii”.

Extremiştii hinduşi l-au acuzat însă că a trădat pentru că a fost prea pro-musulmani şi chiar şi pentru divizarea Indiei şi pentru vărsarea de sânge care a marcat despărţirea de Pakistan.

El a fost asasinat în ianuarie 1948. A fost incinerat, însă cenuşa lui nu a fost aruncată în râu, aşa cum spune credinţa hindusă. Pentru că era cunoscut, părţi din ea au fost trimise în diverse locuri din India, între care memorialul Bapu Bhawan.

Sursa : news.ro