Gestul șocant pe care l-a făcut Melania Trump atunci când soțul ei a luat-o de mână! „Indiferent ce ar face, liderul de la Casa Albă ajunge la mâna Melaniei”

Numai că afară erau de fapt în jur de 12 grade Celsius, aşa că internauţii au taxat gestul necugetat. În plus, ziua nu a fost una tocmai bună nici pentru liderul Statelor Unte. Acesta s-a aflat alături de soţia sa la un eveniment sportiv din New Orleans, dar Melania a părut deranjată că Trump o ţine de mână.

Deşi fanii l-au primit cu braţele deschise, Melania nu a părut tocmai bucuroasă că se află alături de preşedintele american. În timp ce se intona imnul Statelor Unite, Trump a luat-o de mână pe Melania, dar aceasta a părut să respingă gestul soţului ei.

