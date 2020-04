Guvernul german discută noi măsuri pentru companiile şi angajaţii care au probleme din cauza pandemiei de coronavirus

Dehoga, o asociaţie din domeniul industriei care include o mare parte din firmele mici, deţinute de familie, a declarat pentru Bild am Sonntag că aproximativ 70.000 de operatori de restaurante şi hoteluri, care angajează 223.000 de persoane, s-ar putea confrunta cu insolvenţa, deoarece până la sfârşitul lunii aprilie vânzările pierdute sr vor ridica până la 10 miliarde de euro.



Ministrul economiei, Peter Altmaier, membru al partidului conservator al cancelarului Merkel, a declarat într-un interviu acordat aceluiaşi ziar că a fost de acord că sectorul are nevoie de sprijin pentru a se relansa.



”Este clar că vom avea nevoie de ajutor suplimentar pentru a împiedica ca o mare parte din aceste companii să renunţe şi să dispară de pe piaţă”, a spus el.



Altmaier a spus că va analiza eventual scăderea taxelor pe valoarea adăugată pentru industriile respective, dar şi-ar putea imagina şi acordarea unor subvenţii concrete pentru modernizare şi mpăsuri de reducere a costurilor.



Numărul cazurilor noi de infecţii cu coronavirus a scăzut, iar el al persoanelor vindecate a crescut în ultimele zile.



Însă politicienii şi autorităţile sunt de acord că activităţile economice pot fi reluate numai doar treptat, pentru a evita un nou val al epidemiei.



Ministrul Finanţelor, Olaf Scholz, care reprezintă partidul social-democrat (SPD), a afirmat într-un interviu acord publicaţiei Welt am Sonntag, a inclus hotelurile între industriile care ar trebui să primească ajutoare.



Altmaier însă s-a diferenţiat de Scholz, care a propus creşterea impozitelor aplicate veniturilor ridicate, pentru a finanţa programele de ajutor financiar.



„Veniturile mai mari ale statului se obţin în principal prin creştere economică şi investiţii mai puternice”, a spus Altmaier.



Guvernul discută, de asemenea, creşterea contribuţiei statului la un program care susţine salariile angajaţilor part-time ai companiilor, pentru a stimula puterea de consum, a declarat ministrul Muncii, Hubertus Heil, membru al SPD.





