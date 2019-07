O bombă sexy s-a dus la spital cu o iritație și i s-a spus că are râie! „Adevărul era mult mai crunt, dar eu m-am simțit ușurată”

O tânără s-a dus de urgență la spital după ce i-a apărut o iritație pe picioare ce îi provoca mâncărimi insuportabile. Medicii i-au dat, însă, un diagnostic greșit – râie, când adevărul era mult mai crunt. Femeia a povestit cum rețelele de socializare i-au făcut situația și mai dificilă.

Tânăra, Raveen Sethi, în vârstă de 24 de ani, a crezut, inițial, că are o reacție alergenică la ceva. Antihistaminicele pe care le-a luat s-au dovedit, însă, inutile.

Astfel, în noiembrie 2017, tânăra a mers la primul doctor, care a diagnosticat-o cu rabie. Medicul a trimis-o acasă după ce i-a prescris o cremă pentru tratament.

Imediat ce a ajuns acasă, femeia a folosit crema și a făcut o curățenie riguroasă în toată locuința ei.

Însă, simptomele, în loc să dispară, s-au agravat. Abia în martie 2018, tânăra a aflat adevărul despre starea ei de sănătate. Nu avea râie, ci limfom Hodgkin, în stadiul patru.

„Nu era exact ceea ce aș fi vrut să aud. Însă, într-un fel, m-am simțit ușurată – simptomele mele erau, în sfârșit, tratate cu seriozitate. Abia după ce le-am spus altor persoane din viața mea am realizat că am primit un diagnostic cumplit. A trebuit să încep tratamentul numaidecât și am fost nevoită să iau o pauză de la… întreaga mea viață. Urma să devin consultant financiar. În schimb, am început chimioterapia”, a spus tânăra.

Raveen Sethin a mai spus că lupta ei împotriva bolii a fost cu atât mai dificilă cu cât ea obișnuia să fie foarte activă pe rețelele de socializare.

„Înainte să fiu diagnosticată cu cancer, obișnuiam să public multe fotografii cu mine pe Instagram. Totul s-a terminat când mi-am început chimioterapia. M-am simțit complet lipsită de puteri. Mi-a căzut părul și am slăbit mult. Între timp, m-am tot uitat pe profilurile altora, care arătau cât de bine trăiesc, și mă întrebam de ce nu pot fi ca ei”, a povestit tânăra.

În septembrie, Raveen Sethin a învins oficial în lupta împotriva cancerului. Însă, tânăra a avut nevoie apoi de consiliere psihologică.

„Este normal să ai o criză de identitate după ce treci printr-o luptă cu cancerul. Să auzi alți oameni vorbind despre probleme similar reprezintă un real ajutor”, a explicat ea.

Deși încă mai folosește rețelele de socializare, Raveen Sethin susține că este mult mai atentă la felul în care le utilizează. În plus, tânăra și-a reluat studiile.