Imagini incredibile pe aeroportul Heathrow din Londra. Motivul pentru care s-a format un covor uriaș de bagaje abandonate VIDEO

Un „covor” uriaș de bagaje s-a format la unul dintre terminalele celui mai aglomerat aeroport din Marea Britanie. Imaginile uluitoare care au fost făcute publice arată amploarea problemei. Mulți pasageri au fost nevoiți să călătorească fără bagaje, în timp ce alţii s-au confruntat cu întârzieri la check-in, au transmis reprezentanţii aeroportului, potrivit Sky News.

Haos pe aeroportul Heathrow din Londra. Călătorii nu și-au putut găsi bagajele

Din cauza unor „probleme tehnice”, Terminalul 2 al aeroportului Heathrow a fost „inundat” de bagajele călătorilor. Mormanele de bagaje se pare că s-au format din cauza lipsei de personal, care să le manevreze, iar călătorii s-au plâns pe rețelele de socializare că așteaptă de ore întregi să și le recupereze.

Printre cei care s-au confruntat cu această problemă se numără și Stuart Dempster. El a încercat să ia problema în propriile mâni și să își găsească singur genţi printre sutele de valize strânse în hol.

„Se pare că sunt întârzieri de două ore pentru recuperarea bagajelor de pe aeroportul Heathrow T2 în seara asta”, a scris pe Twitter, bărbatul care a adăugat și câteva imagini de la fața locului. „Bine aţi revenit în Marea Britanie!”, a mai spus el, ironic.

Editorul specializat în apărare și securitate al Sky News, Deborah Haynes, a asistat la scene haotice la Terminalul 2 din aeroportul Heathrow, după ce a sosit, vineri dimineață, de la Bruxelles.

„Erau mormane de valize fără proprietari, grupate în jurul diferitelor benzi transportoare”, a spus ea, într-un material difuzat pe postul TV american.

Aceasta a povestit că i s-a cerut să-și pună bagajul de mână în cala avionului, înainte de zbor, deoarece nu era spațiu sufiicient pentru el la bord. După aterizare, în timp ce aștepta să își recupereze troller-ul, a văzut amploarea problemei.

„Apoi, când am ieșit afară, am văzut acest covor uriaș de valize. Nu am văzut niciodată așa ceva. Angajații se chinuiau să le aranjeze lângă niște stâlpi marcați cu literele alfabetului, probabil ca să fie mai ușor de găsit de proprietari. Dar la cât de multe erau, părea o sarcină sisifică”, mai spune femeia.

Ce spun reprezentații aeroportului Heathrow din Londra despre haosul creat

Potrivit informațiilor, o purtătoare de cuvânt de la Heathrow şi-a cerut scuze pentru problemele apărute. „Azi, mai devreme, a existat o problemă tehnică cu sistemul de bagaje din Terminalul 2, care a fost rezolvată”, a spus ea, potrivit Libertatea.ro.

„Pasagerii pot acum să se înregistreze în mod normal, dar un număr de pasageri care au plecat de la Terminalul 2 este posibil să fi călătorit fără bagajele lor. Colaborăm îndeaproape cu companiile aeriene pentru a reuni pasagerii cu bagajele lor cât mai curând posibil. Ne pare rău că au existat întreruperi în călătoriile pasagerilor”, a mai transmis aceasta.

În plus, oamenii au fost avertizaţi că e posibil să-şi recupereze lucrurile abia după două zile. Totul vine în contextul în care industria aviatică nu pare să facă faţă reîntoarcerii pasagerilor, după doi ani de pandemie.

