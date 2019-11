NEWS ALERT | UPDATE. Împușcături la London Bridge! Podul Londrei, evacuat de urgență! Polițiștii au împușcat un suspect. Aici ai imaginile dramatice filmate de martori

News Flash a publicat imagini cu oameni fugind disperați cât mai departe de podul londrei

Poliția spune că se află în „fazele incipiente ale confruntării cu incidentul” și roagă persoanele din apropierea Podului Londrei să se îndepărteze de zonă.

Serviciul de Ambulanță a trimis mai multe echipaje la fața locului. Filmările martorilor arată imagini ce confirmă ipoteză că poliția a împușcat un suspect.

We are responding to this incident and have crews on scene.



More information will be available as soon as we have it.