Imagini uluitoare! Incendiile din Amazonia fac prăpăd. E din nou beznă în plină zi, în Sao Paolo, din cauza fumului

Potrivit presei străine, incendiile de vegetație au izbucnit în Bolivia și Randonia, aflate la 2.700 de kilometri de orașul Sao Paulo, iar „frontul rece şi-a schimbat direcţia, astfel că vânturile au adus cu ele norii de fum” care au provocat bezna, explică cercetătorii.

Numărul incendiilor de pădure a crescut din cauza defrișărilor

Numărul incendiilor de pădure în Brazilia a crescut cu 83% de la începutul anului 2019, comparativ cu anul precedent, în special în Amazonia, din cauza defrişărilor şi a secetei.

The intensity and continuity of the fire lines on #GranCanaria are incredible, especially for what looks like a backing fire (into the wind) in the center. Now at ~6,000 ha - almost 4% of the island's land area.

