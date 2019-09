Incendii monstru în Australia! Peste 400 de oameni evacuați din cauza flăcărilor

Aproximativ 400 de persoane au fost evacuate din casele lor ameninţate de peste 130 de incendii izbucnite în două state din estul Australiei, au informat marţi autorităţile locale citate de EFE, potrivit agerpres.

Până la această dată s-au înregistrat doar pagube materiale şi nicio persoană nu şi-a pierdut viaţa, şefa executivului statului Queensland, Jackie Trad, considerând acest lucru „un miracol”.

WATCH: Hundreds of unseasonably early fires are burning across Australia

Aproape o mie de pompieri luptă cu cele peste 80 de incendii în Queensland, o zonă afectată de o secetă intensă şi prelungită, precum şi în statul vecin New South Wales unde sunt active aproximativ 50 de incendii.

Serviciile meteo au avertizat asupra rafalelor puternice de vânt şi condiţiilor de secetă ce complică stingerea flăcărilor.

An incredible sight! A 737 air tanker dumps thousands of litres of fire retardant to help protect properties near Yamba on the NSW North Coast.



Latest updates:

Zona turistică Sunshine Coast a rămas marţi închisă, principala zonă de preocupare fiind localitatea balneară Peregian, la 120 kilometri nord de Brisbane, unde peste 400 de persoane au fost instalate în centre de adăpost.

Pe de altă parte, poliţia din Queensland investighează opt dintre aceste incendii care par să fi fost provocate deliberat.

În statul învecinat New South Wales, trei incendii dintre cele aproape 50 active au distrus peste 115.000 hectare de vegetaţie.

Sezonul incendiilor în Australia variază în funcţie de zonă şi de condiţiile meteo, deşi în general se înregistrează în timpul verii australe (între lunile decembrie şi martie).

Cele mai grave incendii care au afectat ţara au avut loc la începutul lunii februarie 2009, în statul Victoria (sud-est), care au provocat 173 de morţi şi 414 răniţi şi au ars o suprafaţă de 4.500 de kilometri pătraţi.

Intense scenes from inside the Peregian Beach fire on David Low Way last night.

