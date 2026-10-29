Incident grav la o grădină zoologică din Germania! O fetiță de 8 ani, atacată de lupi. În ce stare se află copila

O fetiță de 8 ani a fost grav rănită în urma unui atac al lupilor într-o grădină zoologică din Germania. A fost transportată cu elicopterul la spital. Ce se știe despre starea ei.

Incident grav la o grădină zoologică din Germania | Profimediaimages.ro

Un incident grav a avut loc într-o grădină zoologică din Germania, unde o fetiță de numai 8 ani a fost atacată de lupi. Copila a suferit răni grave.

Fetiță de 8 ani, atacată de lupi într-un parc zoologic din Germania

Incidentul s-a petrecut miercuri, la parcul natural Johannismühle, din localitatea Baruth/Mark, în landul Brandenburg. Potrivit poliției, fetița se afla într-un țarc alături de un angajat și alți doi copii în momentul atacului, scrie bild.de.

Copila a fost rănită de cel puțin un animal și a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență. Potrivit informațiilor publicate de presa germană, aceasta a suferit răni la cap și a fost transportată la spital cu un elicopter.

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Din primele informații, nicio altă persoană nu a fost rănită.

Poliția germană investighează cazul pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs atacul.

„Circumstanțele exacte ale incidentului sunt în curs de investigare”, au transmis autoritățile, potrivit presei locale.

Parcul a fost închis temporar după atacul lupilor

Potrivit presei germane, incidentul ar fi avut loc înainte de deschiderea parcului pentru public. Fetița ar fi participat la o vizită specială.

Parcul natural Johannismühle oferă tururi în grupuri mici și vizite speciale. Printre experiențele promovate se numără și posibilitatea de a hrăni lupii.

În cadrul parcului trăiesc lupi cenușii și lupi arctici, dar și alte animale sălbatice, precum urși bruni și râși.

După incident, parcul a fost închis temporar. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial, redeschiderea era programată pentru 2 noiembrie.

Alte incidente grave cu animale, în parcuri din Europa

Atacul din Germania vine după alte incidente grave petrecute recent în parcuri zoologice și rezervații de animale din Europa.

În Olanda, un îngrijitor de la parcul safari Beekse Bergen a murit marți, după ce fusese atacat de un leopard în zilele precedente.

De asemenea, la începutul lunii, un bărbat în vârstă de 24 de ani a murit după ce a intrat în țarcul unui tigru de la Yorkshire Wildlife Park, în Marea Britanie.

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