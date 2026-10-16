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S-a aflat cum a ajuns fostul actor-copil în țarcul tigrului care l-a ucis! Ce au descoperit anchetatorii

Apar noi detalii despre tragedia în care un fost actor-copil și-a pierdut viața după ce a fost atacat de un tigru. Ce au descoperit anchetatorii. Cum a ajuns bărbatul în țarcul animalului și ce s-a întâmplat înainte de atac.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 09:14 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 09:26
S-a aflat cum a ajuns fostul actor-copil în țarcul tigrului care l-a ucis | colaj Shutterstock, Instagram/williamchapman2024 & X
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Noi detalii ies la iveală în cazul morții lui William Chapman, fost copil-actor ucis de un tigru într-un parc natural din Anglia. Potrivit medicilor legiști, tânărul ar fi sărit peste două garduri pentru a ajunge în țarcul animalului, înainte să fie ucis.

Cum a ajuns fostul actor-copil în țarcul tigrului care l-a ucis! Ce au descoperit anchetatorii

Ieri, 15 octombrie, în cadrul audierii privind moartea lui William Chapman, medicul legist a explicat că bărbatul s-a apropiat de tigru, iar în urma interacțiunii cu animalul a suferit multiple leziuni traumatice.

Cu puțin timp înainte de tragedie, fostul actor-copil ar fi publicat pe Instagram un videoclip în care se apropia de Altai, un tigru siberian de aproximativ 190 de kilograme. Potrivit informațiilor prezentate în cadrul anchetei, tânărul a fost declarat mort la fața locului. Cauza provizorie a decesului a fost asociată cu multiple leziuni traumatice și interacțiunea cu un animal.

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William Chapman avea antecedente de probleme de sănătate mintală și fusese diagnosticat cu schizofrenie

Familia lui William Chapman le-a spus medicilor legiști că acesta avea antecedente de probleme de sănătate mintală și fusese diagnosticat cu schizofrenie. De asemenea, tânărul se afla sub îngrijirea serviciilor de sănătate mintală, mai scrie nypost.com.

Martorii au povestit că, înainte de atac, bărbatul părea relaxat. Acesta ar fi fost văzut plimbându-se cu căștile în urechi și dansând, înainte de a le cere unor persoane să-i facă o fotografie cu tigrul în fundal.

William Chapman a apărut în copilărie în miniseria britanică May Contain Nuts, lansată în 2009, precum și în producții din seria True Stories, realizată de BBC Learning.

După atac, tigrul Altai a fost ținut sub control de personalul parcului. Reprezentanții Yorkshire Wildlife Park au precizat că animalul nu va fi eutanasiat.

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