Incident în direct, la o emisiune TV! Un prezentator a lovit o dronă, iar aceasta a rănit o tânără. Momentul, surprins de camere

Incident șocant în direct la TV! Un prezentator a lovit cu piciorul o dronă, iar aceasta a lovit și rănit o tânără. Momentul neașteptat a fost surprins în imagini.

Incident în direct, la o emisiune TV! Un prezentator a lovit o dronă, iar aceasta a rănit o tânără | Instagram/entnradiord

Momente tensionate în timpul unei emisiuni TV în direct, unde o întâmplare neașteptată a atras atenția tuturor, momentul devenind viral. Un prezentator a lovit o dronă în timpul emisiei, iar aparatul a ajuns să rănească o tânără. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de filmat.

Cum s-a produs incidentul în direct

Incidentul a avut loc în timpul emisiunii „Es Show”, difuzată de postul mexican Canal 6 Multimedios și prezentată de Ernesto Chavana. În timp ce o dronă zbura prin platou, prezentatorul a lovit-o cu piciorul, iar aparatul a ricoșat și a lovit-o pe Isabella Rojas, un model și dansatoare columbiană, cunoscută drept „La Colombiana”.

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Prezentatorul vorbea la microfon când drona a apărut în fața sa. În loc să se îndepărteze de aparat, acesta l-a lovit cu piciorul, iar aparatul a lovit-o pe tânăra care se afla în apropiere, în platoul emisiunii.

În imagini se vede că femeia a reacționat imediat. Și-a dus mâinile la gură, semn că lovitura i-a provocat durere. Ulterior, tânăra a fost scoasă din platou pentru a primi ajutor.

Întregul moment a fost surprins de camerele de filmat. Ceea ce părea o situație obișnuită în timpul unei emisiuni s-a transformat într-un incident neplăcut.

Tânăra a revenit în platou, cu un șervețel la gură

După incident, tânăra a revenit în platoul emisiunii. Aceasta ținea un șervețel la nivelul buzei, ceea ce sugerează că ar fi suferit o rană în acea zonă. Totuși, nu există informații clare despre gravitatea leziunii și nici despre eventualele îngrijiri medicale de care ar fi avut nevoie.

După situația provocată, prezentatorul Ernesto Chavana și-a cerut scuze în fața telespectatorilor și a recunoscut că a greșit. Acesta a spus că regretă gestul și că îi este rușine pentru ceea ce s-a întâmplat.

„Îmi pare foarte rău. Îmi asum responsabilitatea pentru ceea ce tocmai s-a întâmplat. Mă simt foarte trist și rușinat pentru ceea ce am făcut”, a declarat prezentatorul în timpul emisiunii.

De asemenea, echipa de producție a anunțat că acesta va suporta costurile pagubelor provocate tinerei Isabella Rojas. Între timp, imaginile cu incidentul au devenit subiect de discuție pe rețelele sociale, în special pe X și TikTok. Unii utilizatori au sfătuit-o pe tânără să ia în calcul posibilitatea de a apela la căile legale.

Incidentul a ridicat și semne de întrebare în rândul telespectatorilor. Unii s-au întrebat dacă totul a fost un accident sau dacă momentul ar fi putut fi regizat, având în vedere schimburile tensionate care apar uneori în emisiune. Cu toate acestea, cele mai multe reacții s-au concentrat asupra loviturii suferite de Isabella Rojas și asupra comportamentului prezentatorului după cele întâmplate, scrie elpais.com.

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